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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد بلال: بنتايك مكسب للزمالك والمدرب المصري ضعيف الشخصية ويتأثر بالإعلام

بنتايك
بنتايك
محمد سمير

أكد أحمد بلال، نجم النادي الأهلي السابق، أن محمود بنتايك، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مكسب للقلعة البيضاء.


وقال بلال، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة  "etc":" محمود بنتايك مكسب للزمالك، وصفقة مهمه للفريق وتألق مع الفريق منذ مشاركته، وهو يقدم مستوى جيد".


وتابع:" بيسيرو، تولي قيادة الفريق ولم يبدأ معسكر إعداد، وهو مطلوب منه المنافسة على البطولات، ولكن لا نستطيع أن نحكم عليه في حالة عدم التتويج بالبطولات، نظرا لأن قائمة الزمالك الأقل من الأهلي وبيراميدز".


وشدد: "في مصر لا نعتمد على المدربين ونصنع كوادر، وفي حالة تواجد مدرب جيد نسلمه للإعلام والمدرب المصري يتأثر بالإعلام والصحافة، وأصبحت قوة الشخصية غير موجودة في المدربين المصريين عكس الأجانب".

أحمد بلال الزمالك بنتايك المدرب المصري الدوري المصري

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