كنز لصحتك وللشعر.. تعرف على فوائد الجرجير

يعد الجرجير من الخضروات المهمة التي لايمكن ان نتجاهلها ، كما انه من أشهر الخضراوات التي تدعم صحة الشعر بشكل مباشر نظراً لما له من فوائد متعددة، وتمتعه بعناصر غذائية رائعة تجعله خيار جيد للحصول على شعر قوي والتخلص من مشاكله المختلفة.



تعرف على فوائد الجرجير الصحية..

1يساعد علي ضبط مستوي الكوليسترول بالدم وكذلك ضغط الدم.

2 يعمل علي حماية العين لاحتوائه علي الليوتين.

3 تحسين الذاكرة والوظائف العقلية كما يساعد في تأخر الشيخوخة.

4 يزيد من الطاقة الجنسية ويعزز الخصوبة.

5 يزيد من انتاج لبن الام.

6 مدر للبول.

7 يقلل من نزيف اللثة والاسنان.

8 من المعروف والشائع اسخدامه موضعيا لعلاج القشرة و تساقط الشعر (وذلك بعصر الجرجير في الخلاط وتصفيته ثم وضعه علي الشعر لمدة 6 الي 8 ساعات ثم غسل الشعر وتصفيفه).

9 كما استخدم الجرجير لعدة قرون في علاج الصداع النصفي والاكزيما وفقر الدم (الانيميا) والسل وأمراض الكلي والكبد.

10 بفضل احتواء الجرجير علي كمية كبيرة من اليود فانه له تأثير علي تقوية الغدة الدرقية وبالتالي فهو مفيد لمرضي الغدة الدرقية.

11 طارد للبلغم.

فوائد زيت الجرجير للشعر...

الفوائد الكثيرة التي يحتوي عليها الجرجير جعلته في مقدمة الأطعمة والخضروات التي يمكن زيوت منها للاستفادة منه بشكل كبير خاصة للشعر، حيث أن من فوائد زيت بذور الجرجير:

- منع وعلاج تساقط الشعر.

- تقوية بصيلات الشعر وجذوره.

- التخلص من قشرة الشعر.

- تنشيط الدورة الدموية في فروة الرأس بعد تدليكها به.

- يزيد من قدرة نمو الشعر لذلك هو علاج جيد لمشاكل الصلع.

- زيادة طول الشعر.

- لمعان الشعر خاصة عند مزجه ببعض الزيوت الأخرى.

المصدر boldsky