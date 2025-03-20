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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

القوة والتحدي يجتمعان في بطولة الكروس فيت بجامعة حلوان

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
حسام الفقي

في أجواء مليئة بالحماس والقوة نظمت اللجنة الرياضية باتحاد طلاب جامعة حلوان بطولة الكروس فيت حيث اجتمع عشاق الرياضة واللياقة البدنية في منافسات مثيرة أظهرت قدراتهم البدنية وتحملهم الاستثنائي.

أقيمت البطولة تحت رعاية  الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عليق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية.

شهدت البطولة مشاركة متميزة من طلاب مختلف كليات الجامعة حيث تنافسوا في تحديات متنوعة تجمع بين القوة البدنية والتحمل والسرعة والمرونة وأسفرت المنافسات عن استعراض مهارات رياضية استثنائية مما يعكس اهتمام الجامعة بتعزيز النشاط البدني بين الطلاب وتشجيعهم على اتباع أسلوب حياة صحي ونشيط.

تكريم الفائزين 

في ختام الفعاليات تم تكريم الفائزين من مختلف الكليات في احتفالية مميزة تعكس روح التحدي والمنافسة الشريفة بين الطلاب وتعزز دور الرياضة في تنمية الروح الجماعية وبناء شخصيات قوية وقادرة على مواجهة التحديات.

جاء تنظيم البطولة تحت إشراف اللواء محمد أبو شقة أمين عام الجامعة والأستاذ هشام رفعت أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب والأستاذ محمد السيد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب والأستاذة أميرة نبيل مدير إدارة الاتحادات كما شارك في التنظيم الطالب يوسف أحمد رئيس اتحاد طلاب الجامعة والطالبة إيمان أشرف نائب رئيس الاتحاد والطالب بسام وليد أمين اللجنة الرياضية والطالبة فاطمة ممدوح أمين مساعد اللجنة الرياضية.

الرياضية باتحاد طلاب جامعة حلوان طلاب جامعة حلوان جامعة حلوان الرياضة واللياقة

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