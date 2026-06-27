ديرلاين: الاتحاد الأوروبي مستعد لدعم "إطار العمل" بين إسرائيل ولبنان

أعلنت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي مستعد لدعم "إطار العمل" الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل ولبنان

واعتبرت رئيسة المفوضية الأوروبية أن هذه الخطوة تمثل فرصة لتعزيز الاستقرار وتجنب مزيد من التصعيد في المنطقة.

كما شددت رئيسة المفوضية الأوروبية على أن استقرار الشرق الأوسط يرتبط باستقرار لبنان، مؤكدة دعم أوروبا لسيادة الدولة اللبنانية ووحدة أراضيها.

ويأتي هذا الموقف الأوروبي بالتزامن مع تحركات دولية لدعم تنفيذ الاتفاق، وسط مقترحات أوروبية لتعزيز قدرات المؤسسات الأمنية اللبنانية، بما في ذلك برامج تدريب ومساندة للقوات الأمنية والجيش اللبناني، بهدف ترسيخ الاستقرار على الحدود ودعم مؤسسات الدولة.