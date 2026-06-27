توغّل إسرائيلي وقصف بمسيّرة وقنابل صوتية في الجنوب اللبناني

شهدت مناطق في جنوب لبنان، اليوم، تصعيداً ميدانياً، حيث أفادت مصادر ميدانية بتوغّل الجيش الإسرائيلي باتجاه أطراف بلدة كفرشوبا في قضاء حاصبيا، وذلك بالتزامن مع تنفيذ عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة المتوسطة والثقيلة.

وفي قضاء النبطية، تعرّض مفترق مدينة "فرح للملاهي" في النبطية الفوقا لغارة نفّذتها مسيّرة اسرائيلية وسط أجواء من التوتر والحذر في المنطقة.

كما أفادت الأنباء بأن مسيرة إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية باتجاه محيط بلدة كفرتبنيت في النبطية، ما أثار حالة من القلق بين الأهالي، من دون ورود معلومات عن وقوع إصابات.