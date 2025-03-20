قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لا يستحق الانضمام للمنتخب.. رضا عبد العال يوجه انتقادات لاذعة لـ زيزو
ترامب يتعهد بإعادة الأطفال الأوكرانيين المختطفين إلى بلدهم
مسافر خارج مصر.. أسباب اعتزال محمد سامي الإخراج التليفزيوني
أول أيام الربيع.. الأرصاد: احذروا السواحل وأمطار تضرب هذه المحافظات
وداعا الدراما التلفزيونية.. محمد سامي يعلن اعتزاله الإخراج
الرئيس السيسي يتفقد ضريح السيدة نفيسة والمقصورة والساحات .. صور
الرئيس السيسي يُؤدي صلاة الفجر بمسجد السيدة نفيسة بعد انتهاء أعمال تطويره.. صور
بيان عاجل من الحوثيين بعد استهداف مطار بن جوروين في إسرائيل
من مسجد السيدة نفيسة.. ماذا قال الرئيس السيسي عن آل بيت رسول الله؟.. صور
خلال افتتاح أعمال تجديد مسجد السيدة نفيسة.. الرئيس السيسي: تطوير مساجد آل البيت يعكس تقدير مصر لفضلهم
عشرات الشهداء والجرحى في غارات إسرائيلية على غزة
شاهد.. وزير الأوقاف يلاطف قطة بمسجد السيدة زينب خلال الاحتفال بذكرى فتح مكة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

اليوم.. محاكمة 6 مسئولين من رئاسة حي البساتين بتهمة تقاضي رشوة

أرشيفية
أرشيفية
مصطفي رجب

تنظر محكمة جنايات القاهرة، بالتجمع الخامس،اليوم،  جلسة محاكمة 6 مسئولين من رئاسة حي البساتين في واقعة اتهامهم بتقاضي رشوة.


وجاء خلال تحقيقات لنيابة العامة في القضية رقم 23194 لسنة 2024 والمُقيدة برقم 2936 لسنة 2024 كلي حلوان، برقم 594 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا، برقم 464 لسنة 2024 جنايات أمن الدولة العليا، أن المتهمين في القضية هم كلاً من "م .ا" مهندس مدير التنظيم برئاسة حي البساتين، و "م .ح" موظف بإدارة المتابعة الميدانية برئاسة حي البساتين، و "ي. م"، موظف بإدارة المتابعة الميدانية برئاسة حي البساتين، و"أ.م"، موظف بإدارة المتابعة الميدانية برئاسة حي البساتين، و "ص .م"، موظف بإدارة المتابعة الميدانية برئاسة حي البساتين، و"أ.م"، مهندس تنظيم برئاسة حي البساتين.


 

تزوير المحررات الرسمية


 

من ناحية أخرى قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم العباسية، بمعاقبة شخص بالسجن المشدد 7 سنوات لاتهامه بتزوير المحررات الرسمية بالمطرية .


 

وكانت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة ألقت القبض على شخص متهم بتزوير المحررات والمستندات الرسمية وقيامه ببيعها للمواطنين نظير مبالغ مالية.


 

وتلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة معلومات تفيد قيام  عاطل له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية واستخدامها للنصب والاحتيال على المواطنين، وإيهامهم بقدرته على تسفيرهم للخارج نظير مبالغ مالية والترويج لنشاطه الإجرامى.

وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم وبأعداد الأكمنة اللتزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض علي المتهم وبحوزته عقود عمل خالية البيانات، وسجل تجارى وشهادة مزورة وصورة بطاقة رقم قومى مزورة وعدد من الاستمارات لحجز وحدات سكنية، و٢ أكلاشيه، و٤ بطاقة دفع إلكترونى،وجهاز كمبيوتر بمشتملاته و٤ هواتف محمولة، وبفحصها تم التأكد من  نشاط المتهم الإجرامى، وبمواجهته أقر بنشاطه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

محاكمة 6 مسئولين محكمة جنايات القاهرة تقاضي رشوة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات رسميًا لـ13 مليون مواطن في هذا الموعد بعد قرار الحكومة

زيادة المعاشات رسميًا لـ13 مليون مواطن في هذا الموعد بعد قرار الحكومة

رئيس الوزراء

قرار حكومي بصرف معاشات أبريل .. وموعد الزيادة 25%

هالة زايد وزيرة الصحة السابقة تكشف اصعب موقف تعرضت له

كلّم ربنا | هالة زايد وزير الصحة السابق تكشف أصعب موقف تعرضت له

صرف 300 جنيه منحه لتلك الفئات خلال شهر رمضان

صرف 300 جنيه منحة لهذه الفئات في رمضان

مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

قرار حكومي رسمي يخص الأعمال الدرامية والإعلام في مصر

حالة الطقس

رياح وأتربة وأمطار .. الأرصاد تصدر بيانا مهما عن حالة طقس الغد

محمد سامي

وداعا الدراما التلفزيونية.. محمد سامي يعلن اعتزاله الإخراج

وزير المالية

أهم 16 تصريحا لـ وزير المالية خلال مؤتمر الحكومة الأسبوعي

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

اللجنة العربية الإسلامية تطالب بوقف دائم لإطلاق النار في غزة

أحداث العنف في أمستردام

محكمة هولندية تدين 4 أشخاص في قضية أحداث العنف في أمستردام على خلفية العدوان الإسرائيلي على غزة

أرشيفية

الفيدرالي الأمريكي يثبت سعر الفائدة في نطاق 4.25%-4.50%

بالصور

كنز لصحتك وللشعر.. تعرف على فوائد الجرجير

كنز لصحتك وللشعر..تعرف على فوائد الجرجير
كنز لصحتك وللشعر..تعرف على فوائد الجرجير
كنز لصحتك وللشعر..تعرف على فوائد الجرجير

الرئيس السيسي يؤدي صلاة الفجر في مسجد السيدة نفيسة.. صور

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

صينية الفراخ بالبصل المكرمل والبطاطس

صينية الفراخ بالبصل المكرمل والبطاطس
صينية الفراخ بالبصل المكرمل والبطاطس
صينية الفراخ بالبصل المكرمل والبطاطس

هيفاء وهبي تخطف الأنظار بجمالها

هيفاء وهبي تلفت الانظار بجمالها
هيفاء وهبي تلفت الانظار بجمالها
هيفاء وهبي تلفت الانظار بجمالها

فيديو

المتهمين

عرضوا حياة المواطنين للخطر.. القبض على 3 أشخاص يستقلون دراجة نارية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: التهجير الناعم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: العادات السيئة عند الأطفال

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: في عيدها .. شكرا لكل أم.. شكرا يا أمي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جون ميرشايمر.. رجل رأى العاصفة قادمة

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: رسالة الصين لأمريكا: جاهزون!! لا لهيمنة الدولار

المزيد