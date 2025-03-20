السيطرة على حريق شب فى مسجد بالقليوبية

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية على حريق شب داخل مسجد نور الإسلام بمحطة بهتيم بشبرا الخيمة، وتم إخماد النيران قبل امتدادها لباقي أجزاء المسجد.

بلاغ بالواقعة

كانت غرفة عمليات النجدة بالقليوبية قد تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بنشوب حريق داخل مسجد نور الإسلام بمنطقة بهتيم بشبرا الخيمة، نتج عن ماس كهربائي.



وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية وعدد من سيارات الإطفاء تبعتها سيارات أخرى لمكان اندلاع الحريق.

وتحاول الحماية المدنية السيطرة على الحريق قبل امتداده لباقي أجزاء المسجد، وتبين أن ماسًا كهربائيًّا في لوحة الكهرباء الخاصة بالمسجد وراء الحريق.