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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

بعد توجيهات المدارس بخصم درجات من الطلاب المتغيبين بدون عذر.. غرامة 10 جنيه عقوبة الغياب بالقانون

طلاب المدارس
طلاب المدارس
معتز الخصوصي

أعلنت المدارس عبر صفحاتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، أنها قد تلقت تعليمات من وزارة التربية والتعليم ، تشدد على خصم درجات من الطلاب المتغيبين عن المدرسة بدون عذر. 

كما أوضحت المدارس أنه قد شملت تعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أيضا ، التنبيه على مديري المدارس بالآتي:

  •  متابعة آليات المنظومة التعليمية وما تشمله من: (كراسات الحصة - الواجبات المنزلية - تنفيذ التقييمات الأسبوعية ) كذلك الاختبارات الشهرية ..
     
  • متابعة عمليات التصحيح والرصد الفوري للتقييمات وعدم كتابة كلمة (نظر)  ، وإعطاء الدرجة داخل الكراسة، بالإضافة إلى المهام الأخرى الموكل بها مدير المدرسة .

وكان قد بدأ الترم الثاني 2025 في جميع المدارس الموجودة على مستوى الجمهورية من يوم السبت 8 فبراير 2025.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن إجمالي عدد أيام الدراسة الفعلية في الترم الثاني 2025 في المدارس 97 يوما بعد حذف أيام الجمع والاجازات الرسمية.

وأكد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوزارة اتخذت عدة إجراءات لجذب الطلاب للحضور بالمدارس .

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنه من أبرز إجراءات جذب الطلاب للحضور بالمدارس :

  • تطبيق نظام أعمال السنة 
  • تطبيق نظام التقييمات
  • تفعيل الواجبات المدرسية
  • تفعيل الاهتمام بكراسة الحصة

وشدد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على أن تطبيق هذه الاجراءات ، يتماشى مع معايير التعليم الدولية فى مختلف دول العالم.

وحسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، قرارها النهائي بشأن موعد امتحانات الترم الثاني 2025 لطلاب صفوف النقل (من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي العام ).

حيث قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يكون موعد امتحانات الترم الثاني 2025 لطلاب صفوف النقل ( من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي العام ) ، بدءا من السبت 24 مايو 2025.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه من المقرر أن تستمر امتحانات الترم الثاني 2025 لطلاب صفوف النقل ( من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي العام )  حتى الخميس 29 مايو 2025.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تغيب الطالب عن الدراسة دون عذر طبقا للقانون.

عقوبات تغيب الطالب عن الدراسة دون عذر

وتضمنت المادة 21 من قانون التعليم عقوبات حال تغيب الطالب عن الدراسة دون عذر، إذ نصت على أنه: “يعاقب بغرامة مقدارها عشرة جنيهات والد الطفل أو المتولى أمره إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتاب المنصوص عليه فى المادة (19) من هذا القانون”.

وطبقا لقانون التعليم تتكرر المخالفة وتتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول بعد إنذار والده أو المتولى أمره.

المدارس موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وزارة التربية والتعليم خصم درجات الطلاب المتغيبين

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