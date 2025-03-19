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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التعليم تقرر إقامة معرض دائم لعرض وبيع منتجات طلاب المدارس

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إقامة معرض دائم ومنفذ بيع بكل مديرية وإدارة تعليمية، لعرض وترويج منتجات طلاب المدارس، وكذلك تقديم خدمة مميزة للطلاب واولياء امورهم تحقيقا لأهداف المدرسة المنتجة والعمل على تنمية موارد الوزارة على كافة المستويات الإدارية ( المدرسة - الإدارة - المديرية ).

يأتي ذلك في إطار رؤية مصر 2030 وفي ضوء المبادرة الرئاسية بداية والتي تم طرحها تحت شعار اكتشف نفسك واستعد لسوق العمل ، وبعد النجاح الكبير الذي حققته المعارض التي أقامتها الإدارة العامة للخدمات المركزية  - إدارة المدرسة المنتجة بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية تحت رعاية وزير التربية والتعليم ( معارض أهلا بالعام الجديد وأهلا رمضان ).

وكانت قد نظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى معرضًا لمنتجات طلاب المدارس، والذي أقامته الإدارة العامة للمدرسة المنتجة بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية فى الفترة من (29 ديسمبر 2024 إلى 2 يناير 2025)؛ وذلك لخدمة البيئة التعليمية والمجتمع المحلى، بما يسهم في تكوين شخصية الطلاب، والمساهمة فى ربط المدرسة بالبيئة المحيطة.

وافتتح المعرض الدكتور أيمن بهاء نائب وزارة التربية والتعليم ، حيث شهد المعرض إقباًلا كبيرًا من السادة الزائرين الذين أشادوا بتنوع وجودة المنتجات وأسعارها التنافسية.

وتضمن المعرض مشاركة (13) مديرية تعليمية بمنتجات مشروعات المدارس المنتجة بها، تضمنت محافظات (القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والاسكندرية، والبحيرة، ودمياط، والشرقية، والمنوفية، وأسيوط، وبنى سويف، والأقصر، وشمال سيناء، ومطروح)، ليتم عرض منتجات الطلاب وتعكس ما تتميز به كل مديرية تعليمية، من المشغولات اليدوية المميزة، ومنتجات متنوعة للطلاب في الاقتصاد المنزلي من منتجات غذائية ومشغولات الكروشيه والتريكو والمفارش وشنط بالخرز بأشكال مختلفة وفوانيس أطفال، والمشغولات الفنية، واللوحات المميزة من البيئات المحيطة، والإكسسوارات، وزينة أشجار الكريسماس من تصميم وإنتاج الطلاب في مختلف المدارس.

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