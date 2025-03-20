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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة السعودية والصين في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة

منتخب السعودية
منتخب السعودية
محمد السعيد

يلتقي منتخب السعودية مع الصين، اليوم الخميس، في الجولة السابعة من منافسات المجموعة الثالثة في الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ويدخل منتخب السعودية مباراة اليوم تحت شعار “لا بديل عن الفوز”، للحفاظ على آماله في التأهل إلى كأس العالم 2026، بعد تدهور النتائج في المباريات الأخيرة.

وحصد الأخضر السعودي نقطتين فقط آخر 4 مباريات، ليضع نفسه في موقف صعب.

ويحتل المنتخب السعودي المركز الرابع في جدول ترتيب المجموعة الثالثة بتصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026 برصيد 6 نقاط، بفارق الأهداف عن المنتخب الصيني، صاحب المركز السادس.

وكان المدرب الفرنسي هيرفي رينارد عاد لقيادة منتخب السعودية، خلفًا للإيطالي روبوتو مانشيني الذي أقبل بسبب سوء النتائج.

موعد مباراة السعودية والصين والقنوات الناقلة

وتنطلق مباراة السعودية والصين في تمام التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ستاد جامعة الملك سعود في الرياض.

وتذاع المباراة المرتقبة عبر القنوات الآتية:

Alkass Seven HD

beIN Sports HD 3

ESPN 2 Nederland HD

في المقابل، يطمح منتخب الصين في تحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار، حيث تحسنت نتائج الفريق في الجولات الأخيرة بعد البداية الضعيفة.

ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم 2026، في حين ينتقل المنتخبان الحاصلان على المركزين الثالث والرابع من أجل خوض الدور الرابع للتنافس على بطاقتين إلى كأس العالم وبطاقة إلى الملحق العالمي.

منتخب السعودية منتخب الصين موعد مباراة السعودية والصين تصفيات كأس العالم هيرفي رينارد

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