الشباب والرياضة بالغربية تكرم الأمهات المثاليات وحفظة القرآن بسمنود

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالغربية اليوم احتفالية لتكريم الأمهات المثاليات وحفظة القرآن الكريم بمركز شباب مدينة سمنود بمشاركة 500 شاب وفتاة وعدد كبير من الأمهات بقطاع سمنود .



وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء أشرف الجندى محافظ الغربية وبتوجيهات اللواء حسين حنفى وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية.

وكيل الشباب والرياضة يعلن دعم النشأ

واكد اللواء حسين حنفى وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية ان المديرية الاحتفالية تاتى فى ضوء تشجيع الشباب والنشء على حفظ القرآن الكريم ضمن الأنشطة الرمضانية للمديرية خلال شهر رمضان المبارك .

تكريم حفظة القرآن الكريم





بالإضافة إلى تكريم عدد من الأمهات المثاليات تقديرا لجهودهن فى رعاية أبنائهن كما يساهمن في تنمية أسرهن وخدمة المجتمع .

تم تنظيم الاحتفالية بإشراف الاستاذة شرين عطا مديرة إدارة شباب سمنود.