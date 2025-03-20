رغم اضطرابات الطقس.. نشاط ملحوظ بحركة الملاحة بميناء الإسكندرية

انتظمت حركتي التداول والملاحة بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية خلال الـ24 ساعة الماضية حيث تم العمل على شحن وتفريغ عدد 54 سفينة، أبرزهم 38 سفينة بضائع عامة و 9 سفن حاويات كما تم دخول وخروج 25 سفينة إلى مينائي الإسكندرية والدخيلة.

تداول 118 ألف طن خلال 24 ساعة بميناء الإسكندرية

وفيما يتعلق بحركة تداول البضائع بمينائي الإسكندرية والدخيلة فقد تم تداول 118 ألف طن تقريبا خلال تلك المدة من مختلف أنواع البضائع والسلع الاستراتيجية بالإضافة إلى كميات أخرى من البضائع المحواة والترانزيت.

تداول 3320 حاوية مكافئة خلال يوم

كما تم تداول 3320 حاوية مكافئة خلال 24 ساعة حيث بلغت أعداد الحاويات الوارد 1720 حاوية مكافئة بينما بلغت أعداد الحاويات الصادر 1600 حاوية بما يمثل 48.2% تقريبا مما يشكل تقاربا كبيرا بين الحاويات الصادرة والواردة.

كما تم دخول عدد 4428 شاحنة إلى مينائي الإسكندرية والدخيلة وتم خروج عدد 4514 شاحنة بإجمالي 8942 شاحنة خلال 24 ساعة وتم شحن قطار مكون من 25 عربة بحمولة 1625 طن من الغلال متجه إلى بني سويف.

وقد وجه اللواء بحري أحمد حواش - رئيس مجلس الإدارة بضرورة الالتزام بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكافه المخازن والساحات ومواقع العمل وإتباع المعايير البيئية القياسية في كافه العمليات المينائية لمنع التلوث بكافه صوره.