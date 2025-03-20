بشكل دائم| زيادة قيمة المعاشات بنسبة 25% .. تفاصيل

تبذل الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي جهودا كبيرة في سبيل توفير حماية اجتماعية للمصريين، وتعزيز قدرتهم على مواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية، والتحديات المحلية.

زيادة قيمة المعاشات بنسبة 25%

أعلن وزير المالية، أحمد كاجوك، أنه بدءًا من أبريل المقبل، سيتم زيادة قيمة المعاشات بنسبة 25% بشكل دائم، وليس كإجراء مؤقت، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على تجهيز هذه الزيادة لضمان تنفيذها بجدية كاملة.

وأضاف كاجوك، خلال مؤتمر صحفي، أن المساعدات الإضافية بقيمة 300 جنيه التي تم إقرارها للشهر الحالي قد تم صرفها بالفعل لجميع المستفيدين.

وفيما يخص الخدمات الصحية، أوضح الوزير أن الحكومة تعمل على توفير تمويل سريع لعلاج الحالات الحرجة وقوائم الانتظار، مشيرًا إلى استهداف علاج 60 ألف حالة خلال شهر رمضان والعيد، مع تخصيص مليار جنيه حتى منتصف مارس لدعم هذه الجهود.

وأوضح كجوك- خلال مؤتمر صحفي عقده رئيس مجلس الوزراء الأربعاء، أنه تم تفعيل الزيادات على معاشات تكافل وكرامة اعتبارا من أول مارس لأكثر من 4.7 ملايين أسرة، ويتم إتاحة لكل أسرة 300 جنيه نقدية خال شهر رمضان، واعتبار من الشهر المقبل من بداية إبريل سيتم زيادة 25% من المعاشات بشكل دائم.

وأشار إلى أنه تم التنسيق مع وزارة التضامن وتم صرف نحو مليار ونصف المليار جنيه لتلك الحزمة.

وقال وزير المالية أحمد كجوك إنه تم إتاحة أكثر من مليار جنيه من الدعم الإضافي المقرر لموازنة العلاج على نفقة الدولة لإنهاء قوائم الانتظار بكل المحافظات.

وأضاف وزير المالية: تم إتاحة أكثر من مليار جنيه من الدعم الإضافي المقرر لموازنة العلاج على نفقة الدولة لإنهاء قوائم الانتظار بكل المحافظات، وقد بدأنا بالفعل في علاج ٦٠ ألف حالة من محدودي الدخل، ومن ليس لديهم تغطية تأمينية على نفقة الدولة، حيث تم علاج 15 ألف حالة، خلال الفترة من أول مارس الحالي وحتى منتصف الشهر نفسه، لافتًا إلى أن هذه المبادرة تشمل جراحات الأورام والقلب والمخ والأعصاب والعظام والرمد والأوعية الدموية والقسطرة الطرفية وزراعة "الكلى والكبد والقوقعة".

وقال أحمد كوجك وزير المالية انه تم إتاحة 2 مليار جنيه لبدء صرف الدعم الإضافي على البطاقات التموينية لنحو عشرة ملايين أسرة أكثر احتياجًا، من خلال زيادة ١٢٥ جنيهًا للبطاقات ذات الفرد الواحد و٢٥٠ جنيهًا لفردين فأكثر خلال شهري مارس وأبريل ٢٠٢٥.

ونوه "كجوك" إلى أنه تم إتاحة ١,٥ مليار جنيه لصرف ٣٠٠ جنيه "مساندة إضافية" لـ ٤,٧ مليون أسرة مستفيدة من "تكافل وكرامة" خلال شهر رمضان، لافتًا إلى زيادة قيمة الدعم النقدي للمستفيدين ببرنامج "تكافل وكرامة" بنسبة ٢٥٪ اعتبارًا من أبريل ٢٠٢٥ بتكلفة إجمالية بنحو ١٦ مليار جنيه حتى يونيو ٢٠٢٦.

موعد صرف المعاشات

وجه اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وشعب مصر العظيم لا سيما أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك أعاده الله على مصرنا الحبيبة بالخير واليمن والبركات.

وأوضح جمال عوض، أنه سيتم صرف معاش شهر أبريل اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 25 مارس الجارى بدلا من الأول من أبريل، وذلك فى إطار الحرص على تلبية احتياجات أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم قبل إجازة عيد الفطر المبارك.

وأشار عوض، إلى أنه يمكن لأصحاب المعاشات والمستفيدين الصرف من خلال كافة فروع البنوك المصرية ومكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية، وكذلك من خلال ماكينات الصراف الآلى A T M والمحافظ الإلكترونية وذلك لما يقارب من 11.5 مليون صاحب معاش ومستحق، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت 38 مليار جنيه.