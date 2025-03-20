ميمي جمال تكشف مفاجأة عن مشهد الخناقة مع حسين فهمي في كامل العدد

كشفت الفنانة ميمي جمال، مفاجأة بخصوص مشهد الخناقة مع الفنان حسين فهمي في "كامل العدد"، وقالت إنها عملت بأكثر من عمل مع الفنان حسين فهمي، وأنها فرحت عندما علمت أنها ستشارك في عمل مع حسين فهمي.



وأضافت الفنانة ميمي جمال، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل، ببرنامج إحنا لبعض، المذاع على قناة صدى البلد: أن " فرحت فرحة عمري.. ولكن كنت خائفة من المشهد إلقاء العسل الأسود عليه بالمسلسل".



وأضافت أنها قامت بالدور كما هو مطلوب منها، وتم الخناقة كما يجب، ولكن بعد موافقة الفنان حسين فهمي.

ولفتت إلى أنها سعيدة بالمشاركة في مسلسل الكابتن مع الفنان أكرم حسني، موضحة أن أكرم يتميز بالدم الخفيف ومثقف وفنان قوي.



ولفتت إلى أنها تتمنى بعمل جزء رابع للمسلسل، وأن شخصية فوزية في "كامل العدد" شبهي.. ومقتنعة إن البنت ماينفعش تسهر وترجع 11 بالليل.

والجدير بالذكر أن مسلسل كامل العدد ++ بطولة دينا الشربيني شريف سلامة، مريم الخشت ، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، تميم عبده ، ، جاسيكا حسام الدين ، مالك عماد ، حمزة دياب ، يوسف عمر ، يوسف جبريل ، لينا صوفيا ، سيليا والفنانة القديرة إسعاد يونس ، و غيرهم كثير من النجوم ، المسلسل من تأليف يسر طاهر، رنا أبو الريش ومن إخراج خالد الحلفاوي.