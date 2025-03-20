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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ميمي جمال: فيفي عبده إضافة للعتاولة2 وبدلة رقص مي القاضي أوفر

ميمي جمال
ميمي جمال
البهى عمرو

كشفت الفنانة ميمي جمال، كواليس العمل مع الفنانة فيفي عبده و الفنانة فريدة سيف النصر، بـ "العتاولة 2" وقالت إنها تحب العمل مع الإثنين.

وأضافت الفنانة ميمي جمال، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل، ببرنامج إحنا لبعض، المذاع على قناة صدى البلد: أنها عملت العام الماضي مع فريدة سيف النصر، وكانت هناك تعاون كبير.

ولفتت إلى أنها  عملت مع يفي عبده من قبل كيد النساء،  موضحة أن فيفي عبده إنسانة جميلة ودمها خفيف وإضافة قوية لمسلسل "العتاولة 2"، وإضافة إلى أي عمل تشارك فيه.

لبس مي القاضي في العتاولة أوفر

 

وعلقت على النقد الموجه للمسلسل بعد لقطات الرقص للفنانة مي القاضي، وقالت إنها مع النقد، وأن مشاهد الرقص كانت كثيرة، وأن بلدة الرقص على حسب وصفها " أوفر" ونحن في الشهر الكريم.

ميمي جمال العتاولة فيفي عبده فريدة سيف النصر صدى البلد قناة صدى البلد

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