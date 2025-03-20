مجلس جامعة بنها الأهلية يناقش إجراءات اللائحة الداخلية للرعاية الصحية لمنسوبى الجامعة

عقد مجلس جامعة بنها الأهلية، اجتماعه، برئاسة الدكتور تامر سمير رئيس الجامعة، و حضور الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها الحكومية، والدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، و الدكتور كريم الدش نائب رئيس الجامعه للعلاقات الدولية، والدكتور محمود شكل نائب رئيس الجامعة للتوظيف والابتكار وريادة الأعمال، ومديري البرامج، وأعضاء مجلس الجامعة، وأمين عام الجامعة، وأمين الجامعة المساعد.



واستهل الدكتور تامر سمير الجلسة بمناقشة إجراءات اللائحة الداخلية للرعاية الصحية فى إطار اهتمام الجامعة بتوفير الخدمات الصحية لمنسوبيها.

اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثاني

واستعرض الدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية جدول اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024/2025م ، واجتماع اللجنة المشتركة بين جامعتي بنها الحكومية والأهلية حيث تم مناقشة الموضوعات المشتركة بين الجامعتين في مجالات الشئون الأكاديمية والتعاون الدولي والتوظيف والابتكار وريادة الأعمال .

كما استعرض أيضا عقد مجموعة من البرامج بالتعاون مع الهيئة القومية للتعليم والاعتماد خلال الفصل الدراسي الثاني في مجالات التخطيط الاستراتيجي للتعليم العالي ، وتوظيف البرامج والمقررات ، واستراتيجيات التدريس، ونظم الامتحانات وتقويم نواتج التعلم.

ووافق مجلس الجامعة على تنظيم مسابقة الطالب والطالبة المثالية على مستوى الجامعة بعد وضع مجموعة من المعايير والشروط الخاصة بالمسابقة.

من جانبه استعرض الدكتور كريم الدش نائب رئيس الجامعة للعلاقات الدولية اتفاقيات التعاون الموقعة بين الجامعة وعدد من الجامعات الدولية وعددهم 13 اتفاقية في مختلف المجالات واستقبال وفود عدد من الدول خلال شهر ابريل القادم .

كما استعرض الدكتور محمود شكل نائب رئيس الجامعة للتوظيف والابتكار وريادة الأعمال توقيع عدد بروتوكولات التعاون بين الجامعة والشركات والمؤسسات الصناعية بهدف توفير فرص التدريب والتوظيف للطلاب.