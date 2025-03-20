العيد يوم الأحد أم الإثنين؟.. مفاجأة بشأن عدد أيام الإجازة للحكومة والقطاع الخاص

يبحث الكثيرون عن موعد عيد الفطر المبارك 2025، وعدد أيام الإجازة المقررة للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص، بالإضافة إلى الطلاب، وسط تساؤلات حول ما إذا كان أول أيام العيد سيوافق يوم الأحد أم الاثنين.

موعد عيد الفطر المبارك 2025

وفقًا لما أعلنه المعهد القومي للبحوث الفلكية، فإن هلال شهر شوال سيولد في الموعد المحدد، ليكون أول أيام عيد الفطر المبارك يوم الأحد 30 مارس 2025.

مدة إجازة عيد الفطر 2025

ومع اقتراب هذه المناسبة المباركة، تتزايد التساؤلات حول عدد أيام الإجازة ومدتها، سواء للعاملين في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، مما يجعل العيد فرصة مثالية للراحة والاستجمام بعد شهر كامل من الصيام والعبادة.

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عيد الفطر فلكيًا 2025

أكد معهد البحوث الفلكية أن هلال شهر شوال سيولد بعد حدوث الاقتران مباشرة يوم السبت 29 رمضان 1446 هـ، الموافق 29 مارس 2025، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة المحلي.

وتشير الحسابات الفلكية إلى أن الهلال الجديد سيبقى في السماء لعدة دقائق بعد غروب الشمس، مما يجعل يوم الأحد 30 مارس 2025 هو أول أيام عيد الفطر 2025، ليكون شهر رمضان هذا العام 29 يومًا فقط.

عيد الفطر 2025.. الحسابات الفلكية وتوقعات موعد العيد

وفقتا لما أعلنه معهد البحوث الفلكية، فإن هلال شهر شوال سيظهر في السماء فوق مكة المكرمة لمدة 7 دقائق بعد غروب الشمس، وفي القاهرة لمدة 11 دقيقة، بينما يختلف ظهوره في باقي محافظات مصر بين 9 إلى 12 دقيقة.

أما في الدول العربية والإسلامية، فسيستمر الهلال في الظهور لفترات تتراوح بين 3 و19 دقيقة، مما يؤكد أن عيد الفطر 2025 سيبدأ رسميًا يوم الأحد 30 مارس.

إجازة عيد الفطر 2025 في مصر.. كم يومًا؟

تعد إجازة عيد الفطر 2025 من أبرز المناسبات الرسمية التي تمنح فيها الحكومة عطلة للموظفين في مختلف القطاعات.

ومن المتوقع أن تكون الإجازة لمدة 3 أيام رسمية، تبدأ من يوم الأحد 30 مارس حتى الثلاثاء 1 أبريل 2025.

مع ذلك، فإن بعض الجهات قد تمنح العاملين عطلة أطول، خاصة إذا تم ضم يومي الأربعاء والخميس إلى الإجازة، مما قد يجعلها تمتد حتى السبت، ليصل إجمالي عدد الأيام إلى 9 أيام متواصلة، وهو ما يمنح الموظفين فرصة ذهبية لقضاء وقت ممتع مع العائلة أو السفر إلى وجهات سياحية داخلية.

العيد الصغير 2025

يطلق البعض على عيد الفطر في بعض الدول العربية اسم العيد الصغير 2025، نظرا لأيامه الأقل من عيد الأضحى ، وهو 3 أيام.

وتبدأ مظاهر العيد بترديد تكبيرات الفطر بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان، يليها أداء صلاة العيد في الساحات والمساجد الكبيرة صباح يوم الأحد 30 مارس.

وبعد الصلاة، يتبادل الأشختص التهاني، وتبدأ أجواء الفرح بتوزيع العيديات على الأطفال وتحضير الحلويات التقليدية مثل الكعك والبسكويت.

أول أيام عيد الفطر 2025.. موعد الصلاة والاحتفالات

أول أيام عيد الفطر 2025 يعتبريومًا استثنائيًا، حيث يحرص الكثبر على بدء يومهم بأداء صلاة العيد، التي تُقام في المساجد والساحات المفتوحة.

وتحدد توقيتات الصلاة وفقًا لموعد شروق الشمس، حيث تختلف من مدينة إلى أخرى، كما تقام الاحتفالات العائلية خلال هذا اليوم، حيث يجتمع الأهل والأصدقاء لتبادل التهاني والاستمتاع بالأجواء الاحتفالية.

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موعد صلاة العيد

ستكون صلاة عيد الفطر 2025 صباح يوم الأحد 30 مارس في جميع المساجد والساحات المخصصة للصلاة، حيث يتم تحديد توقيت الصلاة وفقًا لمواقيت شروق الشمس في كل مدينة.

في القاهرة، سيكون موعد صلاة العيد في تمام الساعة 6:13 صباحًا بتوقيت القاهرة المحلي.قبل ساعة واحدة



متى تبدأ إجازة عيد الفطر للقطاع الحكومي 2025؟

تحدد الحكومة سنويًا موعد بداية ونهاية إجازة عيد الفطر 2025 وفقًا لما تقره الحسابات الفلكية وقرار مجلس الوزراء.

تبدأ الإجازة للعاملين في القطاع الحكومي يوم الأحد 30 مارس، وتستمر حتى الثلاثاء 1 أبريل، لمدة ثلاثة أيام متتالية بحسب موقع رئاسةى الجمهورية.

وقد تمتد العطلة في بعض المؤسسات ليشمل يومي الأربعاء والخميس، مما يمنح الموظفين فرصة للاستمتاع بعطلة طويلة قد تصل إلى 9 أيام عند احتساب عطلة نهاية الأسبوع يومي الجمعة والسبت.

ما هي مواعيد عيد الفطر المتوقعة في 2025؟

يختلف موعد عيد الفطر 2025 من دولة إلى أخرى بناء على طرق تحري الهلال، ففي حين تعتمد بعض الدول على الحسابات الفلكية لتحديد موعد العيد، فإن دولًا أخرى تشترط رؤية الهلال بالعين المجردة.

ومع ذلك، فإن الحسابات الفلكية تؤكد أن يوم الأحد 30 مارس سيكون أول أيام العيد في أغلب الدول الإسلامية، باستثناء بعض الدول التي قد يختلف فيها الموعد وفقًا لطرق الرصد المعتمدة.

إجازة عيد الفطر 2025

تعتبر إجازة عيد الفطر 2025 فرصة ذهبية لقضاء وقت ممتع مع العائلة، حيث يحرص الكثيرون على استغلال العطلة للسفر إلى المدن الساحلية أو زيارة الأقارب والأصدقاء.

مع اقتراب عيد الفطر 2025، تتزايد التساؤلات حول موعد العيد ومدى إمكانية تمديد الإجازة 9 أيام، ووفقًا للحسابات الفلكية، فإن يوم الأحد 30 مارس 2025 سيكون أول أيام العيد، وستبدأ الإجازة الرسمية من هذا اليوم وتستمر لمدة ثلاثة أيام وفق ما أعلن موقع رئاسة الجمهورية في خرطية اجازات العام 2025، وقد يكون أول أيام العيد الاثنين ويتوقف ذلك على نتيجة الرؤية الشرعية التي ستعلن عنها دار الإفتاء