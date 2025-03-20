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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ما هو حكم التسمية بـ "عبد النبي" و"عبد الرسول"؟.. المفتي يوضح

الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية
الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية
محمود محسن

أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، أن التسمية بـ “عبد النبي و عبد الرسول”،  لا حرج في ذلك، مشيرا إلى أن من يتشددون في النهي عن هذه التسمية لم يدركوا المقصد الحقيقي منها، حيث إنها تُعبِّر عن محبة النبي وتوقيره، ولا يُقصد بها العبودية لغير الله.

وقال نظير عياد، خلال لقاء له لبرنامج “اسأل المفتي”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن ندما يُسمى الشخص بعبد الله، أو عبد الرحمن، أو عبد الحليم، فإن ذلك يعكس صدق العبودية لله، كما أن أسماء مثل محمد وأحمد ومحمود تحمل معاني الخير والبركة، وهي أسماء النبي صلى الله عليه وسلم".

 

ينظر إلى النوايا والمقاصد

وتابع مفتي الجمهورية، أن الإسلام ينظر إلى النوايا والمقاصد، وقد تعارف الناس على هذه الأسماء منذ القدم، فلا ينبغي التشدد فيها، ما دام أن القصد منها إظهار الحب والاحترام للنبي صلى الله عليه وسلم.

الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية محبة النبي الله النبي صلى الله عليه وسلم

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