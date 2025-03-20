افتتاح مكتب السجل التجاري المميز بمقر الغرفة التجارية بمطروح

أعلن الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية اليوم الخميس افتتاح مكتب السجل التجاري المميز التابع لجهاز تنمية التجارة الداخلية بمقر الغرفة التجارية بمحافظة مطروح، فى إطار توجيهات القيادة السياسية نحو التحول الرقمى وتيسير الحصول على خدمات متميزة فى إطار خطة وزارة التموين لميكنة الخدمات.

وأشار الدكتور شريف فاروق أن مكتب السجل التجارى النموذجى بمقر الغرفة التجارية بمطروح هو عبارة عن مجمع خدمات نموذجى للتجار ويقام على مساحة ٢٠٠ متر مربع ويضم ١٥ شباك، ٤ منهم لخدمات السجل التجاري بخلاف شبابيك الخدمات الأخرى للغرفة التجارية والشهر العقاري والضرائب وغيرها، ويخدم المركز أكثر من ١٠٠ عميل يوميًا.

كما أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية أن هناك خطة لدى جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع للوزارة لتطوير كافة مكاتب السجل التجاري والتوسع في افتتاح مكاتب السجل التجاري المميزة يهدف إلى الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة.

أوضح أن هذه المكاتب تقدم مجموعة خدمات للتجار من أعضاء الغرف التجارية وكذلك تيسيراً على المواطنين، ورفع كفاءة وفاعلية منظومة العمل لتقديم خدمة أفضل.