حل سؤال رامز إيلون مصر الحلقة 20 مع وسام أبو علي نجم النادي الأهلي ومنتخب فلسطين الشقيق، إذ طرحت الحلقة العشرين من برنامج رامز جلال الذي يقدمه الفنان رامز جلال، سؤالًا تصدر محركات البحث، ويفوز صاحب الإجابة الصحيحة بمبلغ 100 ألف جنيه.

سؤال مسابقة رامز جلال الحلقة 20

لاعب النادي الأهلي وسام أبو علي، ضيفًا على الحلقة العشرين من برنامج رامز إيلون مصر، المعروض على قناة mbc مصر، خلال شهر رمضان 2025، وجاء نص سؤال المسابقة: ماذا كان يرتدي وسام أبو علي تحت البلوفر؟

حل سؤال مسابقة رامز جلال الحلقة 20

تعد إجابة سؤال مسابقة رامز جلال الحلقة العشرين هي «تي شيرت أبيض»، ومن المتوقع أن يفوز 3 أشخاص في المنافسة، ويحصل كل شخص على 100 ألف جنيه.

وسام أبو علي.. إجابة سؤال رامز إيلون مصر الحلقة 20

خلال الحلقات السابقة استضاف رامز جلال عددًا من الفنانين والمشاهير الذين وقعوا ضحايا للبرنامج الشهير، منهم أحمد العوضي، وأحمد فهمي، وإمام عاشور، ومصطفى غريب، وحسام حبيب، وزينة، وبسمة بوسيل وريم مصطفى، والمخرج محمد سامي، وغيرهم من الفنانين والمشاهير، مثل ﻓﻴﻔﻲ ﻋﺒﺪﻩ، وﺇﻟﻬﺎﻡ ﺷﺎﻫﻴﻦ، وﻧﻮﺭ ﺇﻳﻬﺎﺏ، وﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺣﻤﻦ «ﺗﻮﺗﺎ»، وﺍﻹﻋﻼﻣﻲ ﺷﺮﻳﻒ ﻋﺎﻣﺮ، ﻭﻣﺼﻄﻔﻰ ﺃﺑﻮﺳﺮﻳﻊ.

وسام أبو علي.. إجابة سؤال رامز إيلون مصر الحلقة 20

ﻳُﻌﺮﺽ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﺧﻼﻝ ﺷﻬﺮ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺑﻌﺪ ﺍﻹﻓﻄﺎﺭ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ على إم بي سي مصر ﻓﻲ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ 6 ﻣﺴﺎﺀ ﺑﺘﻮﻗﻴﺖ القاهرة.