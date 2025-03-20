قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأولمبية الدولية تعتمد إدراج الملاكمة في أولمبياد 2028
تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة إثيوبيا في تصفيات كأس العالم
حل سؤال مدفع رمضان.. كم مرة وردت كلمة «أكثر» في الحلقة 20
ماذا أفعل لو أذن الفجر وفي فمي أكل؟.. الإفتاء ترد
بعد اعتزال محمد سامي.. مي عمر تكشف حقيقة اعتزالها الفن
وسام أبو علي.. إجابة سؤال رامز إيلون مصر الحلقة 20
مبابي ضد مودريتش..التشكيل الرسمي لمواجهة فرنسا وكرواتيا في ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية
هدايا عيد الأم 2025 وأجمل ما يقال.. أفكار قيمة لست الحبايب
قناة مجانية تنقل مباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس العالم 2026
العشر الأواخر من رمضان فضلها وكيفية إحيائها.. 3 أمور فعلها النبي لإدراك ليلة القدر
دعاء ليلة القدر مستجاب.. اللهم لا تصرفني منها إلا مغفور الذنب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وسام أبو علي.. إجابة سؤال رامز إيلون مصر الحلقة 20

وسام أبو علي.. إجابة سؤال رامز إيلون مصر الحلقة 20
وسام أبو علي.. إجابة سؤال رامز إيلون مصر الحلقة 20
خدمات صدى البلد

حل سؤال رامز إيلون مصر الحلقة 20 مع وسام أبو علي نجم النادي الأهلي ومنتخب فلسطين الشقيق، إذ طرحت الحلقة العشرين من برنامج رامز جلال الذي يقدمه الفنان رامز جلال، سؤالًا تصدر محركات البحث، ويفوز صاحب الإجابة الصحيحة بمبلغ 100 ألف جنيه.

سؤال مسابقة رامز جلال الحلقة 20

لاعب النادي الأهلي وسام أبو علي، ضيفًا على الحلقة العشرين من برنامج رامز إيلون مصر، المعروض على قناة mbc مصر، خلال شهر رمضان 2025، وجاء نص سؤال المسابقة: ماذا كان يرتدي وسام أبو علي تحت البلوفر؟

حل سؤال مسابقة رامز جلال الحلقة 20

تعد إجابة سؤال مسابقة رامز جلال الحلقة العشرين هي «تي شيرت أبيض»، ومن المتوقع أن يفوز 3 أشخاص في المنافسة، ويحصل كل شخص على 100 ألف جنيه.

وسام أبو علي.. إجابة سؤال رامز إيلون مصر الحلقة 20
وسام أبو علي.. إجابة سؤال رامز إيلون مصر الحلقة 20

خلال الحلقات السابقة استضاف رامز جلال عددًا من الفنانين والمشاهير الذين وقعوا ضحايا للبرنامج الشهير، منهم أحمد العوضي، وأحمد فهمي، وإمام عاشور، ومصطفى غريب، وحسام حبيب، وزينة، وبسمة بوسيل وريم مصطفى، والمخرج محمد سامي، وغيرهم من الفنانين والمشاهير، مثل ﻓﻴﻔﻲ ﻋﺒﺪﻩ، وﺇﻟﻬﺎﻡ ﺷﺎﻫﻴﻦ، وﻧﻮﺭ ﺇﻳﻬﺎﺏ، وﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺣﻤﻦ «ﺗﻮﺗﺎ»، وﺍﻹﻋﻼﻣﻲ ﺷﺮﻳﻒ ﻋﺎﻣﺮ، ﻭﻣﺼﻄﻔﻰ ﺃﺑﻮﺳﺮﻳﻊ.

وسام أبو علي.. إجابة سؤال رامز إيلون مصر الحلقة 20
وسام أبو علي.. إجابة سؤال رامز إيلون مصر الحلقة 20

ﻳُﻌﺮﺽ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﺧﻼﻝ ﺷﻬﺮ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺑﻌﺪ ﺍﻹﻓﻄﺎﺭ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ على إم بي سي مصر ﻓﻲ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ 6 ﻣﺴﺎﺀ ﺑﺘﻮﻗﻴﺖ القاهرة.

رامز إيلون مصر حل سؤال رامز إيلون مصر حل سؤال رامز إيلون مصر الحلقة 20 وسام أبو علي النادي الأهلي سؤال مسابقة رامز جلال الحلقة 20 حل سؤال مسابقة رامز جلال الحلقة 20 رمضان 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير المالية، أحمد كاجوك

زيادة المعاشات بنسبة 25 % بدءا من إبريل.. تعرف على طريقة حسابها

عيد الفطر

البحوث الفلكية تعلن موعد عيد الفطر في مصر والدول العربية

صورة أرشيفية

بعد صرف الدعم الإضافي| 10 ملايين مستفيد من منحة رمضان.. تعرف على الضوابط والشروط

حالة الطقس

رياح وأمطار تضرب البلاد.. الأرصاد تحذر من تقلبات جوية تسيطر على الطقس

إجازة عيد الفطر

العيد يوم الأحد أم الإثنين؟.. مفاجأة بشأن عدد أيام الإجازة للحكومة والقطاع الخاص

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

تعليمات عاجلة للمدارس بخصم درجات من الطلاب المتغيبين بدون عذر

سعر الذهب

الجرام يتخطى 5 آلاف جنيه رسميًا بالمصنعية.. قفزة كبيرة في سعر الذهب عيار 24

وزير الأوقاف

وزير الأوقاف: أختلف مع تفسير الشيخ الشعراوي في توضيح الفرق بين "السنة" و"العام" بالقرآن

ترشيحاتنا

دعاء السجده

دعاء السجده.. كلمات مأثورة عن النبي رددها في صلاتك

دعاء الاستفتاح

دعاء الاستفتاح.. فوائد عظيمة للمصلي وهذه أفضل صيغة له

غدًا.. "الأوقاف" تفتتح 36 مسجدًا ضمن خطتها لإعمار بيوت الله

غدًا.. "الأوقاف" تفتتح 36 مسجدًا ضمن خطتها لإعمار بيوت الله

بالصور

مسلسل حكيم باشا الحلقة 20.. وفاة أحمد فؤاد سليم بعد توصية مصطفى شعبان

مسلسل حكيم باشا
مسلسل حكيم باشا
مسلسل حكيم باشا

توفيت بعد صراعها مع المرض .. من هي خبيرة الموضة غدير العجباني ؟

من هي غدير العجباني؟
من هي غدير العجباني؟
من هي غدير العجباني؟

احذر.. تناول الفول يوميا على السحور يصيبك بمشكلات صحية خطيرة

مخاطر تناول الفول يوميًا على السحور
مخاطر تناول الفول يوميًا على السحور
مخاطر تناول الفول يوميًا على السحور

للعام الثامن| فنلندا أسعد دولة في العالم.. لهذا السبب

السعادة
السعادة
السعادة

فيديو

احمد سعد

بعربية فارهة هدية.. أحمد سعد يعلن عودته لأم بناته رسميا

الفريق أحمد خليفة رئيس الأركان

رئيس الأركان: خريجو معهد ضباط الصف المعلمين أحد الدعائم الرئيسية للقوات المسلحة

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

بعد تعليق الرئيس .. تفاصيل قرار حكومي رسمي يخص الدراما المصرية

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

عودة الشتاء .. أمطار ورياح وبرودة .. تغير كبير في حالة الطقس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: التهجير الناعم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: العادات السيئة عند الأطفال

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: في عيدها .. شكرا لكل أم.. شكرا يا أمي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جون ميرشايمر.. رجل رأى العاصفة قادمة

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: رسالة الصين لأمريكا: جاهزون!! لا لهيمنة الدولار

المزيد