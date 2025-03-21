تخطي تطبيق تيليجرام Telegram، علامة بارزة جديدة بتحقيقها أكثر من مليار مستخدم نشط شهريا.

وبحسب ما ذكره موقع “businessinsider”، أعلن بافيل دوروف الرئيس التنفيذي لشركة تيليجرام، عن هذا الإنجاز عبر قناته الرسمية على التطبيق، مشيرا إلى المنافس الرئيسي له واتساب، الذي يتجاوز ملياري مستخدم نشط شهريا.

تيليجرام يتجاوز 1 مليار مستخدم نشط شهريا

دوروف كتب قائلا: “نواجه أمامنا واتساب نسخة رخيصة وضعيفة من تيليجرام”، وأضاف: “لسنوا ، حاولوا يائسين نسخ ابتكاراتنا، وأضاعوا مليارات في حملات ضغط وعلاقات عامة لعرقلتنا، ولكنهم فشلوا في محاولاتهم، ونما تطبيق تيليجرام، وأصبح مربحا، والاهم من ذلك حافظت على باستقلالها بينما عجز منافسونا عن فعل ذلك”.

كما أشار دوروف إلى أن الشركة حققت أرباحا بمبلغ 547 مليون دولار خلال عام 2024.

يأتي هذا النمو في عدد مستخدمي تيليجرام، بعد أيام من السماح لـ دوروف بالعودة إلى دبي بعد احتجازه في فرنسا لعدة أشهر، حيث تم القبض على الرئيس التنفيذي في أغسطس 2024 بعد وصوله في باريس على متن طائرته الخاصة.

وكانت السلطات الفرنسية قد وجهت لـ بافيل دوروف اتهامات بجرائم متعددة، بما في ذلك "التواطؤ" في توزيع مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال والاتجار بالمخدرات عبر منصة تيليجرام، مع رفض التعاون مع سلطات التحقيق، ولكن تم إطلاق سراحه بكفالة قدرها 5.6 مليون دولار.

نفى دوروف هذه الاتهامات وكتب في بيان على قناته على تيليجرام في 5 سبتمبر 2024، أن تحمليه مسؤولية الجرائم التي ارتكبتها أطراف ثالثة على منصته كان "مضللا" و "غير عادل".

في البداية، كان قد تم منع دوروف من مغادرة فرنسا، لكن مكتب المدعي العام في باريس أعلن في 15 مارس رفع القيود مؤقتا حتي 7 أبريل، مما سمح له بالسفر مرة أخرى، ولم تكشف السلطات الفرنسية عن التفاصيل المتعلقة بشروط إطلاق سراحه أو ما إذا كان سيتعين عليه العودة.

وفي منشوره الأخير على تيليجرام، قال دوروف: "العملية مستمرة ولكن من الرائع أن أكون في المنزل".



منذ إطلاقها في عام 2013 من قبل الأخوين بافيل ونيكولاي دوروف، وضعت تيليجرام نفسها كبديل يركز على الخصوصية لتطبيقات المراسلة الأخري السائدة، مع تشفير شامل لمكالمات الفيديو والدردشات السرية، مما جعلها تحظي بشعبية في الدول التي تعاني من قيود على حرية التعبير.

وفي أعقاب اعتقال دوروف، قامت تيليجرام بإجراء بعض التغييرات في سياساتها، بما في ذلك الانضمام إلى مؤسسة مراقبة الإنترنت، وهي مجموعة تساعد على تحديد محتوى الاعتداء الجنسي على الأطفال وإزالته، ونشر تقارير الشفافية التي تفصل مقدار المحتوى الذي تمت إزالته، وهي ممارسة شائعة في الصناعة.

وفي سبتمبر 2024 أعلنت تيليجرام أنها ستبدأ في مشاركة عناوين IP وأرقام هواتف الجناة مع سلطات إنفاذ القانون عند الطلب وفقا للقانون.