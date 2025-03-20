مصطفى بكري يطالب الأعلى للإعلام بمنع المسلسلات المسيئة للقيم المجتمعية

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أنه في يوم الاثنين الماضي حضر الرئيس عبد الفتاح السيسي لحفل إفطار القوات المسلحة المصرية، مشيرا إلى أنه تحدث الرئيس عن الأوضاع ثم تطرق إلى أهمية دور الدراما والاعلام في تشكيل الوعي العام.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن الرئيس السيسي كان غاضبا مما يحدث في بعض المسلسلات وأكد ضرورة أن تعلو القيم في المجتمع.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن حديث الرئيس السيسي خلق رد فعل إيجابي في الشارع المصري، خاصة بعد مطالبته بضرورة أن يكون هناك إعلام ودراما تعبر عن القيم.

الأعلى لتنظيم الإعلام

وطالب مصطفى بكري المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بعدم السماح بوجود مسلسلات أو أعمال درامية تحاول النيل من قيم المجتمع المصري.