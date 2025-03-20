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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مصطفى بكري: لا صحة لشائعات زيادة أسعار الكهرباء

الكهرباء
الكهرباء
محمود محسن

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن وزير الكهرباء أوضح بشكل قاطع أنه لا نية لتحريك أسعار الكهرباء في شهر يونيو المقبل، رغم الزيادة في أسعار الوقود وارتفاع تكلفة الصيانة.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن الحكومة ملتزمة بعدم اللجوء إلى تخفيف الأحمال خلال الصيف المقبل، وذلك وفقًا لما أعلنه الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الذي شدد على استمرارية التيار الكهربائي وتأمين احتياجات المواطنين دون انقطاع، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء.  

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة لضمان استقرار خدمة الكهرباء وتحقيق التوازن بين احتياجات المواطنين والتحديات الاقتصادية.

 الأسعار المعلنة ستظل كما هي

وأشار بكري إلى أن كل ما يُشاع بشأن زيادة أسعار شرائح الكهرباء غير صحيح، وأن الأسعار المعلنة ستظل كما هي. 
 

مصطفى بكري أسعار الكهرباء أسعار الوقود الصيانة الصيف

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