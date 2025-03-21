أكلة اقتصادية.. طريقة عمل كفتة التوفير

كفتة التوفير من الأطباق الاقتصادية التي يمكنك إعدادها وتقديمها لأفراد أسرتك في المنزل على وجبة إفطار رمضان، فهي تتمتع بمذاق شهي ولذيذ.

قدمت الشيف فاطمة أبو حاتي، مقدمة برنامج العزومة على قناة بانوراما فود، طريقة عمل كفتة التوفير فيما يلي…





مقادير كفتة التوفير

ربع لحمة مفرومة معصجة

نصف كيلو بطاطس مسلوقة

نصف كوب بقدونس مفروم

2عود بصل أخضر مفروم

نصف ملعقة صغيرة بهارات لحمة

نصف ملعقة صغيرة كزبرة جافة

نصف ملعقة صغيرة كمون

ملح

فلفل أسود



(التغطية)

كوب دقيق

كوب بقسماط مطحون

خلطة بانيه ماجي

نصف كوب حليب

بيضة

ملح

فلفل أسود





طريقة تحضير كفتة التوفير

ضعي البطاطس في ماء للسلق بقشرها ثم هرسها ثم تضاف اللحمة والبقدونس وملح وفلفل وتقلب المكونات مع بعض

نحضر صينية مستطيلة وضعي علية ورقة زبدة

ضعي المقدار ومعه ورقة أخرى من ورق الزبدة واضغطي عليها لكي تتساوى كلها

يمكنك استخدام اكياس بلاستيك ثم توضع في الفريزر لمدة نصف ساعة، وتقطع صوابع

نخلط اللبن والبيض والملح والفلفل وضعي الكفتة في الدقيق ثم البيض بالحليب والملح والفلفل الأسود ثم خلطة بانية ماجي مع البقسماط وتقلي في زيت ساخن علي نار متوسطة حتى تأخذ لون ذهبي

وتقدم بألف هنا وشفا.



