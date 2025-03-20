فطار غير تقليدي .. جربي فاهيتا الدجاج بوصفة اقتصادية وشهية

تعد فاهيتا الدجاج من الأكلات الشهية التى يمكن الاستعانة بها لكسر روتين السفرة المصرية في رمضان.

نعرض لكم طريقة عمل فاهيتا الدجاج مع البطاطس المهروسة بوصفة اقتصادية وذلك من خلال خطوات الشيف نورا السادات.

مقادير فاهيتا الدجاج:

دجاج صدور مخلي شرائح

بصل شرائح

كوسة شرائح

جزر شرائح

فلفل رومي شرائح

ثوم بودرة

بابريكا

بهارات دجاج

ملح

فلفل أسود

بقدونس

زيت زيتون

بطاطس مهروسة

طريقة عمل فاهيتا الدجاج

في بولة امزجي الملح والفلفل الأسود والثوم والبابريكا والبهارات وتبلي بيهم الدجاج.

ضيفي القليل من الزيت على قطع الدجاج وضعيها في الجريل مع البصل والكوسة والجزر والفلفل الرومي والبقدونس وقلبيهم على النار حتى النضج.

في بولة كبيرة تخلط البطاطس مع الملح والفلفل والبابريكا والبقدونس والقليل من الزيت، حسب الرغبة.

قدمى فاهيتا الدجاج مع خليط البطاطس المهروسة وبالهنا والشفا