قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وبدأت العشر الأواخر من رمضان ..7 كلمات تدرك بها ليلة القدر اغتنمها
موعد أذان المغرب.. متبقي دقائق معدودة.. ردد هذه الأدعية عند الإفطار
مدبولي: الدولة حريصة على توطين صناعة الدواء بمصر وإتاحة المزيد من التيسيرات لجذب الاستثمارات
المندوبة الأمريكية بمجلس الأمن: نثمن جهود مصر وقطر بشأن اتفاق غزة
البحوث الفلكية تعلن موعد عيد الفطر في مصر والدول العربية
دعاء أول ليلة من العشر الأواخر في رمضان.. 8 كلمات تحرم جسدك على النار
لمتابعة خطة الصيف.. وزير الكهرباء في زيارة للشركات بمحافظة الإسماعيلية
خصم 25%.. أسعار الكحك والبسكويت في منافذ التموين قبل عيد الفطر
دفن جثمان ضحية حريق شقة حدائق حلوان.. صور
كيف نستعد لـ العشر الأواخر من رمضان؟.. الأزهر للفتوى يوضح
نشرة المرأة والمنوعات : أضرار التوتر على صحة القلب.. أطعمة تحسن مزاجك في يوم السعادة
فرص واعدة وتسهيلات كبيرة للشركات المصرية في الأسواق الخليجية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

فطار غير تقليدي .. جربي فاهيتا الدجاج بوصفة اقتصادية وشهية

فاهيتا الدجاج
فاهيتا الدجاج
اسماء محمد

تعد فاهيتا الدجاج من الأكلات الشهية التى يمكن الاستعانة بها لكسر روتين السفرة المصرية في رمضان.

نعرض لكم طريقة عمل فاهيتا الدجاج مع البطاطس المهروسة بوصفة اقتصادية وذلك من خلال خطوات الشيف نورا السادات.

طريقة عمل فاهيتا اللحم

مقادير فاهيتا الدجاج:  

دجاج صدور مخلي شرائح

بصل شرائح

كوسة شرائح

جزر شرائح

فلفل رومي شرائح

ثوم بودرة

بابريكا

بهارات دجاج

ملح

فلفل أسود

بقدونس

زيت زيتون
بطاطس مهروسة

طريقة عمل فاهيتا الدجاج

في بولة امزجي الملح والفلفل الأسود والثوم والبابريكا والبهارات وتبلي بيهم الدجاج.

ضيفي القليل من الزيت على قطع الدجاج وضعيها في الجريل مع البصل والكوسة والجزر والفلفل الرومي والبقدونس وقلبيهم على النار حتى النضج.

في بولة كبيرة تخلط البطاطس مع الملح والفلفل والبابريكا والبقدونس والقليل من الزيت، حسب الرغبة.

قدمى فاهيتا الدجاج مع خليط البطاطس المهروسة وبالهنا والشفا

فاهيتا الدجاج طريقة عمل فاهيتا طريقة عمل فاهيتا الدجاج الدجاج رمضان اكلات غير تقليدية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد سامي

وداعا الدراما التلفزيونية.. محمد سامي يعلن اعتزاله الإخراج

وزير المالية، أحمد كاجوك

زيادة المعاشات بنسبة 25 % بدءا من إبريل.. تعرف على طريقة حسابها

المخرج محمد سامي

مسافر خارج مصر.. أسباب اعتزال محمد سامي الإخراج التليفزيوني

طلاب المدارس

موعد امتحانات الترم الثاني 2025 لصفوف النقل .. التعليم تحسم قرارها

صرف المعاشات

تبكير صرف معاشات أبريل في هذا الموعد بمناسبة عيد الفطر المبارك

الحريق

تفحم 15 سيارة و 3 دراجات بخارية فى حريق شب داخل جراج بالخصوص

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

تعليمات عاجلة للمدارس بخصم درجات من الطلاب المتغيبين بدون عذر

أيمن يونس

بنشوف حاجات غريبة..تعليق أيمن يونس بعد تصريحات باسم مرسي

ترشيحاتنا

استمرار فتح ميناء رفح البري من الجانب المصري انتظارا لعبور المصابين والمرضى ومرافقيهم

استمرار فتح ميناء رفح البري من الجانب المصري انتظارا لعبور المصابين والمرضى ومرافقيهم

الدكتور محمد عوض تاج الدين

مستشار الرئيس: الدولة تفخر بالمستوى المهني والأخلاقي للطبيب المصري

الدكتور سامي فوزي

رئيس هيئة الرقابة الصحية يمنح شهادة الاعتماد لـ مستشفى هرمل بمنوف

بالصور

فطار غير تقليدي .. جربي فاهيتا الدجاج بوصفة اقتصادية وشهية

فاهيتا الدجاج
فاهيتا الدجاج
فاهيتا الدجاج

مع انخفاض درجات الحرارة المفاجئة.. أمراض يجب الحذر منها وطرق هامة للوقاية

أمراض تنتشر مع أنخفاض درجات الحرارة المفاجئة
أمراض تنتشر مع أنخفاض درجات الحرارة المفاجئة
أمراض تنتشر مع أنخفاض درجات الحرارة المفاجئة

قصر ثقافة الزقازيق ينظم فقرات وعروضا فى ختام ليالى رمضان الثقافية والفنية

عروض فنية
عروض فنية
عروض فنية

آسر ياسين: حرصنا على تقديم نهاية سعيدة لمسلسل قلبي ومفتاحه.. ومي عز الدين جدعة وبنت بلد| حوار

آسر ياسين
آسر ياسين
آسر ياسين

فيديو

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

بعد تعليق الرئيس .. تفاصيل قرار حكومي رسمي يخص الدراما المصرية

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

عودة الشتاء .. أمطار ورياح وبرودة .. تغير كبير في حالة الطقس

مذيعة صدى البلد رنا عبدالرحمن الرحمن

عيار 21 بـ 4310 جنيهات.. أسعار الذهب والدولار اليوم

هدي الأتربي وجورجينا

هدى الإتربي تشعل السوشيال: "أنا أجمل من جورجينا"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: التهجير الناعم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: العادات السيئة عند الأطفال

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: في عيدها .. شكرا لكل أم.. شكرا يا أمي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جون ميرشايمر.. رجل رأى العاصفة قادمة

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: رسالة الصين لأمريكا: جاهزون!! لا لهيمنة الدولار

المزيد