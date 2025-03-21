إلهام عبد البديع: أسرتي رفضت زواجي بسبب الخلافات.. وانتصر الحب

كشفت الفنانة إلهام عبد البديع عن رفض أسرتها وأسرة زوجها زواجهما في البداية، بسبب كثرة المشكلات التي واجهتهما خلال فترة الخطوبة، قائلة: "كان فيه مشاكل كتير بينا، فكانوا شايفين إنه طالما في مشاكل يبقى بلاش".



وأضافت خلال مشاركتها في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، أن الخلافات كانت طبيعية مثل أي ثنائي مخطوب، لكن التحديات لم تمنعهما من الاستمرار حتى الزواج، مؤكدة أن هذه الخلافات قلت بشكل كبير بعد الزواج.



وعن تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تصريحاتها حول رفض زوجها للكذب، أوضحت إلهام أن البعض أساء تفسير كلامها واعتقدوا أن الكذب تسبب في طلاقها، مؤكدة: "البعض تخيل سيناريوهات من وحي خيالهم.. لكن الحقيقة إننا متفاهمين جدًا".



وعن طبيعة الكذب الذي لا يتقبله زوجها، أوضحت أنه لا يتعلق بالخداع الكبير، بل بالأمور البسيطة التي تُعرف بـ"الكذبة البيضاء"، مثل أن تخبره بأنها جاهزة للخروج بينما لا تزال تجهز نفسها، مشيرة إلى أن هذه الأمور تزعجه رغم بساطتها.



وأضافت: "أنا بحب المجاملات، لكن هو لا يحب أي نوع من الكذب حتى لو كان بسيطًا".

