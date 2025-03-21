إلهام عبد البديع: رفضت بطولة فيلم بسبب مشهد جريء

قالت الفنانة إلهام عبد البديع تعليقا على تصريحاتها السابقة بشأن رفضها تقديم المشاهد الجريئة، موضحة أنها لا تُفضّل المشاركة في المشاهد التي تتضمن قبلات أو أحضان أو إيحاءات.



وأكدت خلال مشاركتها في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، أنها قدمت دورًا صغيرًا في بداياتها، لكنها لاحظت أن الجمهور لا ينظر إلى الدور من ناحية فنية أو رسالية، بل يركز على المشاهد الجريئة نفسها، مما دفعها إلى إعادة التفكير في اختياراتها الفنية.

تغير القناعات



وعندما سُئلت عما إذا كانت قد تغيّر قناعاتها في المستقبل، أجابت قائلة: “الله أعلم.. لا أحد يعرف ماذا يحمل له الغد”.

وشددت إلهام عبد البديع على أن كل ممثل حر في اختيار ما يناسبه، قائلة: "أنا لا أحكم على أي شخص، فكل فنان يختار الأدوار التي تريحه".

أما عن إمكانية تقديم مشاهد جريئة بطريقة راقية، فقد أكدت أن هناك أعمالًا استطاعت تقديمها بأسلوب محترم ودون إيحاءات، لكنها ترى أن السينما حاليًا لم تعد كما كانت في السبعينيات والتسعينيات، حيث كانت هناك مشاهد أكثر جرأة لكنها ملائمة لطبيعة تلك الحقبة الزمنية.

وعن العروض التي تلقتها لتقديم مشاهد جريئة، اعترفت بأنها رُشّحت لبطولة فيلم من إخراج مخرج كبير، لكنها رفضت الدور، مشيرة إلى أنها لم تتابع العمل بعد عرضه، ولم تهتم بمعرفة مدى نجاحه.

