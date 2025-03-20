مصر ولادة.. محمد العدل يعلق على مسلسلات رمضان بمقولة الفاجومي

تحدث المنتج محمد العدل عن إعجابه بالمستوى الذي قدمته الدراما التليفزيونية في موسم رمضان الحالي، مستشهدًا بكلمات الشاعر الكبير أحمد فؤاد نجم مع تصرف بسيط.

وكتب محمد العدل عبر حسابه على فيسبوك: "بعد مشاهداتي هذا العام للدراما التليفزيونية في رمضان دعونى أردد ما قاله الفاجومى أحمد فؤاد نجم مع تصرف بسيط، مادامت مصر ولادة وفيها الطلق والعادة هتفضل شمسها طالعة.. برغم كل شئ".

يذكر أن هناك مسلسلات كثيرة حققت نجاحا كبيرا هذا العام سواء في الدرااما الكوميدية أو التراجيديا أو التشويق، حيث عرض ما يقرب من ٣٤ مسلسلا عبر قنوات مصرية وعربية، وعرضت أيضا على منصة شاهد وواتش ات ويانجو بلاي.