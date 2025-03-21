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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رحيل مأساوي للاعب كاراتيه شاب.. ودعوات للحد من الإهمال الرياضي

يوسف أحمد
يوسف أحمد
رباب الهواري

في حادثة مؤلمة هزّت الوسط الرياضي المصري، توفي لاعب الكاراتيه الشاب يوسف أحمد بعد صراع مع المرض، إثر تعرضه لإصابة خطيرة أثناء مشاركته في بطولة الجمهورية للكاراتيه.

 الحادثة أثارت موجة واسعة من الحزن بين الرياضيين والمحبين، وسط تساؤلات عن أسباب تكرار مثل هذه الإصابات القاتلة ومدى توافر الرعاية الطبية اللازمة في البطولات المحلية.

وعبر أحمد شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي السابق والإعلامي الرياضي، عن حزنه الشديد لفقدان اللاعب الناشئ، مشيرًا إلى ضرورة الانتباه لمسألة الإهمال الرياضي. وكتب عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»:

“بكل الحزن أنعى اللاعب يوسف أحمد، لاعب الكاراتيه الصغير، ربنا يصبر أهله ويرحمنا من الإهمال.”

تصريحات شوبير ألقت الضوء على مشكلة متكررة تواجه الرياضة المصرية، وهي غياب الرعاية الصحية الكافية للاعبين الناشئين، ما يعرضهم لمخاطر كبيرة أثناء المنافسات. كما تفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الخبر، مطالبين بفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث والتأكد من توفر الإسعافات الأولية والخدمات الطبية خلال البطولات الرياضية.

رحيل يوسف أحمد ليس مجرد خسارة فردية، بل هو جرس إنذار يستدعي إعادة النظر في إجراءات السلامة داخل المنافسات الرياضية، خاصة للناشئين الذين يمثلون مستقبل الرياضة في مصر. ومع تصاعد الدعوات للمساءلة والمحاسبة، يأمل كثيرون أن يكون هذا الحادث المأساوي نقطة تحول نحو تحسين ظروف المشاركة الرياضية وتوفير الحماية اللازمة للاعبين الصغار.

رحم الله الفقيد وألهم أهله الصبر والسلوان

يوسف أحمد وفاة يوسف أحمد أحمد شوبير لاعب الكاراتية اخبار الرياضة

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