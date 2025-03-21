منتخب البرازيل يحقق فوزا ثمينا على كولومبيا 2-1 في تصفيات كأس العالم

حقق منتخب البرازيل فوزا قاتلا وثمينا علي ضيفه منتخب كولومبيا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما، اليوم الجمعة، علي استاد ماني جارينشا الوطني في إطار الجولة الثالثة عشر من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026

سجل هدفي البرازيل كل من رافينيا في الدقيقة السادسة من ركلة جزاء وفينيسيوس جونيور في الدقيقة 90،بينما احرز لويس دياز هدف كولومبيا في الدقيقة 41

الفوز رفع رصيد منتخب البرازيل إلي 21 نقطة في المركز الثاني ،بينما تجمد رصيد منتخب كولومبيا عند 19 نقطة في المركز السادس.

وفي مباريات أخرى، أقيمت في نفس التوقيت وفي إطار نفس الجولة ،فاز منتخب بارا جواي علي ضيفه منتخب تشيلي بهدف نظيف، وحقق منتخب بيرو الفوز علي ضيفه منتخب بوليفيا بثلاثة أهداف مقابل هدف.