قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش في كأس عاصمة مصر والقنوات الناقلة
أفضل ذكر في العشر الأواخر من رمضان.. علي جمعة يوصي بمناجاة الله بـ7 كلمات
النقل تحذر من رشق القطارات بالحجارة.. وتوجه رسالة للمواطنين
دعوة الاجتماع الثاني.. اليوم انعقاد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين
آخر تحديث لسعر الدولار اليوم 21-3-2025
منتخب البرازيل يحقق فوزا ثمينا على كولومبيا 2-1 في تصفيات كأس العالم
موعد صلاة التهجد الليلة.. الإفتاء تحدد أفضل وقت لأدائها
استهدفت مواقع للحوثيين.. غارات أمريكية تهز الحديدة اليمنية
وقف الأوامر القضائية.. تصعيد جديد من ترامب ضد القضاء الأمريكي
خناقة بين طفلتين انتهت بمعركة.. كواليس الاعتداء على فتاة ووالدها بالجيزة
قلب العقرب.. نجم أحمر عملاق يظهر بجوار القمر الليلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منتخب البرازيل يحقق فوزا ثمينا على كولومبيا 2-1 في تصفيات كأس العالم

منتخب البرازيل
منتخب البرازيل
أ اش أ

حقق منتخب البرازيل فوزا قاتلا وثمينا علي ضيفه منتخب كولومبيا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما، اليوم الجمعة، علي استاد ماني جارينشا الوطني في إطار الجولة الثالثة عشر من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026

سجل هدفي البرازيل كل من رافينيا في الدقيقة السادسة من ركلة جزاء وفينيسيوس جونيور في الدقيقة 90،بينما احرز لويس دياز هدف كولومبيا في الدقيقة 41

الفوز رفع رصيد منتخب البرازيل إلي 21 نقطة في المركز الثاني ،بينما تجمد رصيد منتخب كولومبيا عند 19 نقطة في المركز السادس.

وفي مباريات أخرى، أقيمت في نفس التوقيت وفي إطار نفس الجولة ،فاز منتخب بارا جواي علي ضيفه منتخب تشيلي بهدف نظيف، وحقق منتخب بيرو الفوز علي ضيفه منتخب بوليفيا بثلاثة أهداف مقابل هدف.

البرازيل كولومبيا تصفيات كأس العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

بعد صرف الدعم الإضافي| 10 ملايين مستفيد من منحة رمضان.. تعرف على الضوابط والشروط

ليلة القدر

هل ظهرت علامات ليلة القدر 21 رمضان؟ 8 حقائق تؤكد ظهورها

محمد سامي ومي عمر

بعد اعتزال محمد سامي.. مي عمر تكشف حقيقة اعتزالها الفن

إجازة عيد الفطر

العيد يوم الأحد أم الإثنين؟.. مفاجأة بشأن عدد أيام الإجازة للحكومة والقطاع الخاص

تقديم الساعة 60 دقيقة.. موعد التوقيت الصيفي رسميًا بعد انتهاء الشتاء

تقديم الساعة 60 دقيقة.. موعد التوقيت الصيفي رسميًا بعد انتهاء الشتاء

علامات ليلة القدر

علامات ليلة القدر .. 8 أمارات تبشرك بها واعتدال الطقس دليل قاطع عليها

وزير الكهرباء، ومحررة صدى البلد

وزير الكهرباء لصدى البلد: لا زيادة في أسعار الكهرباء يونيو القادم

صلاة عيد الفطر - أرشيف

المعهد القومي للبحوث الفلكية: الأحد 30 مارس أول أيام عيد الفطر المبارك

ترشيحاتنا

عيد الام

عيد الأم يتصدر الصفحة الرئيسية لـ جوجل

حفل تكريم نجوم الفن

رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد تكريم نجوم الفن والأمهات المثاليات بكنيسة المقطم.. صور

صورة ارشيفية

قرار جديد بإعادة تشكيل لجنة الدراما

بالصور

طريقة عمل الكحك بالملبن باحترافية

الكحك
الكحك
الكحك

للأمهات .. أسباب غير متوقعة لانخفاض لبن الرضاعة

رضاعة الاطفال
رضاعة الاطفال
رضاعة الاطفال

طريقة عمل البيتيفور بالصور والمقادير.. بالزبدة أو السمنة زى المحلات

طريقة عمل البيتيفور بالكيلو بالصور والمقادير
طريقة عمل البيتيفور بالكيلو بالصور والمقادير
طريقة عمل البيتيفور بالكيلو بالصور والمقادير

الكحك بطريقة المحلات.. اعرفي المقادير بالأكواب وأسرار العجينة اللذيذة

الكحك زى المحلات
الكحك زى المحلات
الكحك زى المحلات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: التهجير الناعم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: العادات السيئة عند الأطفال

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: في عيدها .. شكرا لكل أم.. شكرا يا أمي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جون ميرشايمر.. رجل رأى العاصفة قادمة

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: رسالة الصين لأمريكا: جاهزون!! لا لهيمنة الدولار

المزيد