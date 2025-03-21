أيتن عامر تثير الجدل بفستان زفاف

شاركت الفنانة آيتن عامر، متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” بإطلالة لافتة.

وأطلت أيتن عامر، مرتديه فستان زفاف باللون الأبيض، وجاء الفستان بتصميم بسيط ليكشف عن جمالها ورشاقتها، كما تميز بتفصيلة الأوف شولدر للأكمام ليكشف جمالها.

أما من الناحية الجمالية تعتمد أيتن عامر، في المكياج على اللون الأسود للعيون ليبرز جمالها، واختارت أحمر للشفاه باللون البيج اللامع الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت أيتن عامر، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة انسيابية وجذابة، ووضعت طرحة طويلة على شعرها باللون الأبيض لتتناسب مع الفستان.

ونعرض لكم صور الفنانة آيتن عامر