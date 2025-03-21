قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تأجيل عمومية الصحفيين لمدة أسبوعين لعدم اكتمال النصاب القانوني
أبرز ملامح مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض.. إنفوجراف
تشكيل منتخب مصر المتوقع ضد إثيوبيا.. صلاح ومرموش يقودان الهجوم
المالية: نستلهم من كل أم مصرية روح التفاني والتحدي والعطاء
وزير الكهرباء يطمئن المصريين: صيف بلا تخفيف أحمال ولا زيادة في الأسعار
مصر تنفي مزاعم الاستعداد لنقل نصف مليون مقيم من غزة إلى شمال سيناء
باحث: الجيش السوداني أفشل مخططًا استعماريًا واستعاد السيادة على العاصمة
أسيوط: إزالة 32 حالة تعدِ على أراضي أملاك دولة بمركزي القوصية والبداري
تحرك أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 21-3-2025
السيطرة على حريق شب فى محل كشري ببنها
بدائل صحية لـ مريض السرطان حتى يتناول حلويات رمضان
شاهد.. إخماد حريق هائل بمصنع نسيج بـ سمنود والدفع بـ 4 سيارات إطفاء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

أيتن عامر تثير الجدل بفستان زفاف

آيتن عامر
آيتن عامر
نهى هجرس

شاركت الفنانة آيتن عامر، متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” بإطلالة لافتة.

وأطلت أيتن عامر، مرتديه فستان زفاف باللون الأبيض، وجاء الفستان بتصميم بسيط ليكشف عن جمالها ورشاقتها، كما تميز بتفصيلة الأوف شولدر للأكمام ليكشف جمالها.

أما من الناحية الجمالية تعتمد أيتن عامر، في المكياج على اللون الأسود للعيون ليبرز جمالها، واختارت أحمر للشفاه باللون البيج اللامع الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت أيتن عامر، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة انسيابية وجذابة، ووضعت طرحة طويلة على شعرها باللون الأبيض لتتناسب مع الفستان.

ونعرض لكم صور الفنانة آيتن عامر

آيتن آيتن عامر صور آيتن عامر اطلالات آيتن عامر اخبار آيتن عامر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ليلة القدر

ليلة القدر 2025 لم تكن أمس 21 رمضان.. تحروا الدليل بـ10 علامات

علامات ليلة القدر

علامات ليلة القدر .. 8 أمارات تبشرك بها واعتدال الطقس دليل قاطع عليها

زيادة 250 جنيهًا على بطاقة التموين.. بشرى سارة لـ10 ملايين أسرة بعد العيد

رسمياً.. زيادة 250 جنيهًا على بطاقة التموين| بشرى سارة لـ10 ملايين أسرة بعد العيد

عملة مصرية

التأمينات: تبكير صرف معاشات أبريل بمناسبة عيد الفطر المبارك

صورة أرشيفية

زيلينسكي يغلق الهاتف في وجه ماكرون.. تفاصيل

الطقس في مصر

أمطار غزيرة تضرب عدة محافظات اليوم.. حالة الطقس

الإيجار القديم

بعد تطبيق الزيادة.. موعد فسخ عقود الإيجار القديم للاعتباري

وداعًا للشتاء.. اعرف موعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر

وداعًا للشتاء.. اعرف موعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر

ترشيحاتنا

سنة صلاة الجمعة البعدية

سنة صلاة الجمعة البعدية.. تعرف عليها

المسجد النبوي

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة الثالثة من رمضان بالحرمين الشريفين

كلية الإعلام جامعة الأزهر

طلاب إعلام الأزهر يطلقون منصة رقمية متخصصة في تحليل الترندات

بالصور

أيتن عامر تثير الجدل بفستان زفاف

آيتن عامر
آيتن عامر
آيتن عامر

حبيبة الملايين.. مرسيدس تودع سيارتها الشهيرة للأبد

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

ما عمر بطارية السيارة الكهربائية.. ومتى يجب أن تقلق؟

بطارية السيارة الكهربائية
بطارية السيارة الكهربائية
بطارية السيارة الكهربائية

إطلالة غير تقليدية.. كارولين عزمي تستعرض رشاقتها

كارولين عزمي
كارولين عزمي
كارولين عزمي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: التهجير الناعم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: العادات السيئة عند الأطفال

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: في عيدها .. شكرا لكل أم.. شكرا يا أمي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جون ميرشايمر.. رجل رأى العاصفة قادمة

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: رسالة الصين لأمريكا: جاهزون!! لا لهيمنة الدولار

المزيد