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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

ما عمر بطارية السيارة الكهربائية.. ومتى يجب أن تقلق؟

بطارية السيارة الكهربائية
بطارية السيارة الكهربائية
عزة عاطف

تمثل السيارات الكهربائية أسلوب قيادة جديدًا بالنسبة للعديد من مالكي السيارات، مما يثير العديد من الأسئلة والقلق، وأبرزها تساؤل حول عمر بطارية السيارة الكهربائية. 

تتداول العديد من القصص والشائعات حول هذه البطاريات، خصوصًا فيما يتعلق بتكاليف الاستبدال المرتفعة أو الحاجة إلى استبدال السيارة بالكامل في حال تعطل البطارية.

عمر بطارية السيارة الكهربائية

من السهل فهم مصدر هذه المخاوف، خاصة مع تجربتنا الطويلة مع الهواتف المحمولة، الأجهزة اللوحية، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، حيث تراجعت قدرة البطاريات بشكل ملحوظ على مر الزمن، مما يفرض الحاجة إلى الشحن بشكل متكرر. 

وفي بعض الحالات، تصبح الأجهزة غير قابلة للاستخدام إلا إذا كانت قيد الشحن دائمًا، وهو أمر لا يمكن تطبيقه على السيارات الكهربائية.

لا شك أن تكنولوجيا البطاريات ليست رخيصة، وإذا كانت الخلايا بحاجة إلى الاستبدال، قد تكون تكلفة البطارية الجديدة أعلى من قيمة السيارة نفسها، مما يثير القلق لدى الكثيرين.

الخبر السار هو أن الأدلة تتزايد بشكل متسارع، مع مرور الوقت، على أن حزمة البطارية في السيارات الكهربائية غالبًا ما تدوم طوال عمر السيارة. 

على الرغم من أن البطاريات تتدهور مع مرور الزمن، إلا أن معظم السيارات الكهربائية ستظل محتفظة بما لا يقل عن 70% من قدرتها حتى بعد 200,000 ميل، وهو الرقم الذي يتجاوز بكثير المسافة التي تقطعها معظم السيارات التقليدية.

على سبيل المثال، سجلت عدة سيارات أجرة من طراز تسلا موديل S التي تعمل في مطار جاتويك أكثر من 300,000 ميل، مع الحفاظ على صحة البطارية بنسبة لا تقل عن 82%. 

يظهر هذا يظهر بوضوح أن البطاريات يمكن أن تستمر لأمد طويل بشرط الاهتمام والصيانة الجيدة.

 

محطات تبديل البطاريات

بدأت محطات تبديل البطاريات في الظهور في أوروبا، حيث يمكن للسائقين استبدال بطاريات سياراتهم المستنفدة بأخرى مشحونة بالكامل في دقائق معدودة. 

هذه المحطات قد تقدم حلًا مبتكرًا للمشاكل المتعلقة بتدهور البطارية، وتساعد في تقليل القلق بشأن العمر الافتراضي للبطارية.

هناك العديد من الاستراتيجيات التي يمكن اتباعها لضمان أن بطارية سيارتك ستظل تعمل بشكل جيد لأطول فترة ممكنة. تشمل هذه النصائح:

  • تجنب الشحن الكامل: شحن البطارية بشكل كامل بشكل دائم قد يؤثر سلبًا على عمرها.
  • شحن البطارية بين 20-80%: هذا هو النطاق المثالي للحفاظ على صحة البطارية.
  • تجنب التعرض المفرط للحرارة: حرارة الجو العالية تؤثر سلبًا على البطارية.
  • القيادة بأسلوب معتدل: القيادة بسرعة مفرطة أو بطريقة عدوانية قد تؤدي إلى استهلاك الطاقة بشكل أسرع.

تعتبر السيارات الكهربائية استثمارًا طويل الأمد، ومع مرور الوقت، تزداد الأدلة التي تثبت أن بطارياتها تدوم لفترة طويلة إذا تم العناية بها بشكل جيد. 

ومع تزايد التقدم في تكنولوجيا البطاريات، من المتوقع أن تقل الشائعات والمخاوف المتعلقة بعمر البطارية.

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