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كساب: العوائد الاقتصادية جراء العمل في مجال الفضاء متعددة.. فيديو
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

كساب: العوائد الاقتصادية جراء العمل في مجال الفضاء متعددة.. فيديو

الدكتور محمد كساب
الدكتور محمد كساب
إسراء صبري

تحدث الدكتور محمد كساب مدير التصميم الميكانيكي بوكالة الفضاء المصرية، عن وكالة الفضاء المصرية.

وقال الدكتور محمد كساب٫ خلال حواره مع برنامج صباحنا مصري٫ على قناة “المصرية”٫ إن وكالة الفضاء المصرية واحدة من أهم الكيانات التكنولوجية الموجودة في مصر حاليا.

وأضاف أن وكالة الفضاء المصرية تحوي بداخلها مجموعة من العلماء والخبراء المتميزين٫ لافتا إلى أن وكالة الفضاء المصرية تلعب دورا محوريا في التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن الجوانب والعوائد الاقتصادية جراء العمل في مجال الفضاء متعددة وكثيرة جدا٫ موضحا: “الاحصائية العالمية تقول إن استثمار دولار في مجال الفضاء عائده 14 دولار”.

الفضاء المصرية وكالة الفضاء المصرية الفضاء

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