كولر يقود تدريبات الأهلي استعداداً لمواجهتي طلائع الجيش والهلال السوداني

عاد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي الي القاهرة في الساعات القليلة الماضية بعد إنتهاء الإجازة التي حصل عليها بقرار من محمد رمضان المدير الرياضي قضاها في بلاده.



وسيعود برفقة كولر جهازه المعاون الأجنبي تمهيداً لقيادة تدريبات الفريق إستعدادا لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها الأثنين المقبل ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.



وينتظم في التدريبات كل من حسين الشحات وإمام عاشور وأشرف داري وأشرف بن شرقي بعد أن منحهم كولر إجازة إضافية ، ويسعي المدير الفني لتجهيز لاعبيه للمرحلة المقبلة التي تشهد تحديات عديدة علي رأسها مواجهة الهلال السوداني المقرر لها الأول من ابريل في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا والتي ستقام بإستاد القاهرة في حضور 30 الف متفرج.