كيفية تقليل رائحة الفم أثناء الصيام.. هيئة الدواء توضح

طرحت هيئة الدواء المصرية ، مجموعة من النصائح الهامة بـ مناسبة اليوم العالمي لصحة الفم وتزامنه مع شهر رمضان.

وأوضحت هيئة الدواء المصرية كيفية تقليل رائحة الفم أثناء الصيام والحفاظ على صحة أسنانك؟​

كيفية تقليل رائحة الفم أثناء الصيام

-نظف أسنانك بالفرشاة والمعجون بعد السحور والإفطار.​

-استخدم معجون أسنان يحتوي على الفلورايد.​

-استخدم خيط الأسنان لإزالة بقايا الطعام.​

-اشرب كميات كافية من الماء بين الإفطار والسحور.​

-ينصح المدخنين باعتبار شهر رمضان فرصة للإقلاع عن التدخين وتحسين صحة الفم.​

-تجنب السكريات.​

-يفضل تنظيف الأسنان بعد كل وجبة لتقليل خطر تسوس الأسنان وتهيج اللثة.​

-لا تستخدم طقم الأسنان أثناء النوم. ​

-تجنب الكافيين والأطعمة المالحة لتقليل الإصابة بجفاف الفم.​

-تناول الوجبات المتوازنة التي تحتوى على بروتين وألياف وخضروات وفاكهة.​

رئيس هيئة الدواء يجتمع مع رئيس شركة فيتابيوتكس مصر

استقبل الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، الدكتور شريف راشد، رئيس مجلس إدارة شركة أبيتكيور الشريك الحصري لشركة فيتابيوتكس مصر، لمناقشة سبل تعزيز التعاون في مجال توطين الصناعات الدوائية الحيوية، والتوسع في خطوط الإنتاج الدوائية والمكملات الغذائية، بالإضافة إلى مناقشة سبل دعم البحث العلمي والتدريب المستمر للصيادلة، بما يساهم في سد احتياجات الدولة وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المستحضرات الطبية.

تناول الاجتماع مناقشة التعاون بين الجانبين في مجالات دوائية متعددة، بما في ذلك إطلاق مبادرات توعوية لترشيد استهلاك الدواء بالتعاون مع الهيئة، بالإضافة إلى دعم قطاع التفتيش الصيدلي لضمان تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة، كما تم بحث آليات دعم الصناعة الوطنية من خلال تنسيق زيارة تفقدية لمصنع فيتابيوتكس مصر، والاستماع إلى رؤية الهيئة حول تطوير القطاع الدوائي المصري.

ومن جانبه، أكد الدكتور علي الغمراوي حرص هيئة الدواء المصرية على تقديم كافة سبل الدعم الفني والإجرائي لشركاء الصناعة المحليين والدوليين، والعمل على تبادل الخبرات بما يحقق أفضل استفادة من الممارسات الدوائية العالمية، مشيرًا إلى حرص هيئة الدواء المصرية على نجاح كافة الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن الدوائي المصري وتحقيق التكامل الصحي.

كما أشاد رئيس هيئة الدواء بجهود شركة فيتابيوتكس في دعم قطاع الدواء المصري، خاصة فيما يتعلق بتوسيع خطوط الإنتاج للمستحضرات الدوائية والمكملات الغذائية، ودورها في دعم البحث العلمي والتطبيقات البحثية لتطوير الأدوية وتعزيز الابتكار في صناعة الدواء.

كما أشاد الدكتور شريف راشد بدور هيئة الدواء المحوري في دعم منظومة صناعة الدواء المصرية خلال السنوات الماضية، وأثنى على تعزيز التعاون المشترك، وأوضح أن الشركة تسعى إلى دعم برنامج التوطين والتوسع في خطوط الإنتاج الحالية بالمصنع بضخ ٦٠٠ مليون جنيه، وتطوير السعة الانتاجية بالمصنع.

حضر الاجتماع الدكتورة رشا زيادة، مساعد رئيس الهيئة لشؤون التنمية والتطوير المهني، د/يس رجائي، مساعد رئيس الهيئة لشئون الاعلام ودعم الاستثمار والمشرف على الإدارة المركزية للرعاية الصيدلية، والدكتورة أماني جودت، معاون رئيس الهيئة لشؤون مكتب رئيس الهيئة، والدكتور أسامة حاتم، معاون رئيس الهيئة لشؤون السياسات والتعاون الدولي والمشرف على الإدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم الأسواق، والدكتورة أميرة محجوب، رئيس الإدارة المركزية للعمليات، ومن جانب شركة فيتابيوتكس وليد عبد الحافظ، مستشار التسويق والاتصال مع القطاعات الحكومية.

يأتي الاجتماع في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على تعزيز الشراكة مع الشركات الدوائية الكبرى، ودعم الابتكار والتصنيع المحلي، بما يضمن توفير المستحضرات الدوائية بجودة عالية وأسعار مناسبة، وتحقيق التنمية المستدامة في قطاع الدواء.