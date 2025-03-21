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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كواليس وفاة يوسف أحمد لاعب الكاراتيه

يوسف أحمد لاعب الكاراتيه
يوسف أحمد لاعب الكاراتيه
حمزة شعيب

توفي صباح اليوم الجمعة الموافق 21 مارس 2025، يوسف أحمد لاعب الكاراتيه الشاب، بعد صراع طويل مع المرض استمر لمدة 40 يومًا.

 وأعرب والده، أحمد مصطفى، عن استيائه الشديد من طريقة التعامل مع إصابة ابنه خلال مشاركته في بطولة الجمهورية تحت 17 سنة، والتي أدت إلى وفاته.

كواليس وفاة يوسف أحمد لاعب الكاراتيه

أصيب يوسف أحمد بإصابة بالغة خلال مشاركته في بطولة الجمهورية للكاراتيه بالإسكندرية، حيث تعرض لضربة قوية أسفل القفص الصدري بالقرب من منطقة القلب، مما أدى إلى سقوطه وفقدانه للوعي على الفور. وأشار والده إلى أن عدم وجود إجراءات طبية طارئة كافية في مكان الحدث، مثل أطباء متخصصين أو سيارة إسعاف مجهزة، أدى إلى تأخر تقديم المساعدة لابنه لمدة 20 دقيقة.

تدهور الحالة الصحية

نتيجة للتأخر في تقديم الإسعافات الأولية، انخفض وصول الدم والأكسجين إلى مخ يوسف لفترة طويلة، مما تسبب في تلف كبير في خلايا المخ. ودخل يوسف بعد ذلك في حالة غيبوبة استمرت لمدة 40 يومًا، قبل أن يفارق الحياة صباح اليوم.

تصريحات والد يوسف

قال أحمد مصطفى خلال تصريحات صحفية: "أنا وابني نرقد في مستشفى سموحة بالإسكندرية منذ 10 فبراير الماضي، وأفقد الأمل يومًا بعد يوم. تدهورت حالة يوسف بشكل كبير، ونسبة استيقاظه من الغيبوبة كانت ضعيفة للغاية حسب تشخيص الأطباء. لم نجد أي مفر من هذه الحالة الصعبة".

وأضاف: "لو كانت هناك إجراءات طبية طارئة كافية في المكان، لكان من الممكن إنقاذ حياة ابني. التأخر في تقديم المساعدة كان له تأثير كارثي على صحته".

وفاة يوسف أحمد لاعب الكاراتيه كواليس وفاة يوسف احمد

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