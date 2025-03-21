قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيمان كريم تستضيف خبراء لمناقشة تحديات المرأة ذات الإعاقة
مزاج المصريين فى خطر .. 6 أسباب رئيسية وراء ارتفاع القهوة بمصر
عدد أيام إجازة عيد الفطر المبارك 2025
آخر التطورات الميدانية بعد سيطرة الجيش السوداني على القصر الجمهوري
قرار عاجل بشأن عاطل شرع في قتل حارس عقار بالمطرية
رانيا المشاط تبحث مع البنك الياباني للتعاون تطورات الاستثمار في مصر
وزير الإسكان: دفع العمل بوحدات سكن لكل المصريين في سوهاج الجديدة
هيثرو يشتعل.. السلطات البريطانية توقف حركة الطيران والشلل يضرب مطارات العالم
الإسكان: بدء تسليم دفعتين جديدتين بمشروع سكن مصر الأحد المقبل
موعد مباراة المنتخب وإثيوبيا في تصفيات كأس العالم
جيش الاحتلال يتقدم صوب الأطراف الغربية بـ غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

خطيب الأوقاف من جنوب سيناء: الأم عتاد البيت ومصدر الأنس والبعد عنها أسى وحرمان.. ولهذه الأسباب استحقت التكريم من سيدنا النبي.. فيديو وصور

خطيب الأوقاف من جنوب سيناء
خطيب الأوقاف من جنوب سيناء
محمد شحتة

خطيب الأوقاف من جنوب سيناء:

الأم عتاد البيت ومصدر الأنس والبعد عنها أسى وحرمان

من يريد مغفرة الذنوب وستر العيوب فعليه بالإحسان إلى أمه


لهذه الأسباب استحقت الأم التكريم من سيدنا النبي

ألقى خطبة الجمعة الشيخ إبراهيم الصانع، من علماء وزارة الأوقاف، وفيها أشار إلى أننا في ذكرى أيام مجيدة يحياها الوطن، ومنها يوم الشهيد ويوم العاشر من رمضان، وغزوة بدر الكبرى، وفتح مكة، وبداية العشر الأواخر من رمضان، وذكرى استرداد طابا الغالية على كل مصري، وبهذه المناسبة توجه بالتحية والتقدير للشعب المصري العظيم رئيسًا وحكومة وشعبًا.

وقال الشيخ إبراهيم عبد النبي الصانع، من علماء وزارة الأوقاف، إننا نعيش في أيام مباركة ومناسبات دينية ووطنية خلال شهر رمضان، منها يوم الشهيد ويوم العاشر من رمضان ويوم غزوة بدر الكبرى ويوم فتح مكة وبداية العشر الأواخر من رمضان التماسا لليلة القدر ثم ذكرى استرداد مدينة طابا الغالية على كل مصري.

وأضاف الشيخ إبراهيم عبد النبي الصانع، في خطبة الجمعة اليوم، من مسجد الصديق بمحافظة جنوب سيناء، متحدثا عن بر الأم في الإسلام، حيث استشهد بما رواه الإمام البخاري في "صحيحه" (باب: من أحق الناس بحسن الصحبة؟) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: يَا رَسُول اللهِ، مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي؟ قَالَ: «أُمُّكَ»، قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «ثُمَّ أُمُّكَ»، قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «ثُمَّ أُمُّكَ»، قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «ثُمَّ أَبُوكَ».

وأشار إلى أن الأم هي التي حملت وهي التي وضعت وهي التي أرضعت وشاركت الأب في التربية فاستحقت هذا التكريم من سيدنا رسول الله.

وأكد أن الأم عتاد البيت ومصدر الأنس، العيش في كنفها حياة، والبعد عنها أسى وحرمان، منوها أن الأم عطر يفوح ويطيب الحديث بذكرها ويسعد القلب برؤيتها.

وقال الشيخ إبراهيم عبد النبي الصانع، من علماء وزارة الأوقاف، إن الأم حفظ الله تعالى لها حقها فقال في كتابه الحكيم (أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ).

وأضاف الشيخ إبراهيم عبد النبي الصانع، في خطبة الجمعة اليوم، من مسجد الصديق بمحافظة جنوب سيناء، متحدثا عن بر الأم في الإسلام، أن من يريد مغفرة الذنوب وستر العيوب فعليه بالإحسان إلى أمه.

وتابع: جاء رجل إلى النبي وقال يا رسول الله، لقد أذنبت ذنبا عظيما، فقال له النبي، هل لك من أم؟ قال لا، قال هل من خالة؟ قال نعم، قال النبي له: فبرها).

وأكد أن الإحسان إلى الأم وبر الوالدين هو مفتاح من مفاتيح الجنة، مستشهدا بحديث يقول (جَاءَ رَجُلٌ إلى النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ، يَسْتَأْذِنُهُ في الجِهَادِ فَقالَ: أَحَيٌّ وَالِدَاكَ؟ قالَ: نَعَمْ، قالَ: فَفِيهِما فَجَاهِدْ).

وأشار إلى أن الإحسان إلى الأم هو سبب من أسباب قبول الأعمال عند الله عز وجل، كما أنه سبب في البركة وزيادة الرزق وطول الأجل.

كما أن الإحسان إلى الأم هو سبب من أسباب قبول الدعاء وهو كذلك من أسباب تفريج الكروب.

وفي ختام الخطبة، تضرع الخطيب إلى الله -عز وجل- أن يحفظ مصر وأهلها من كل مكروه وسوء، وأن يحمي جيش مصر العظيم.

وشهد خطبة الجمعة، الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، يرافقه الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء صلاة الجمعة بمسجد الصديق بنويبع بجنوب سيناء، بحضور السيد اللواء محمد عناني، مساعد أول وزير الداخلية، مدير أمن جنوب سيناء، واللواء نادر علام، رئيس مجلس مدينة نويبع؛ والسيد النائب سليمان عطيوي، عضو مجلس النواب؛ والشيخ سليم  محمد فريج، عن قبيلة المزينة؛ والشيخ سليمان أبوفراج، شيخ قبيلة الترابين؛ والشيخ عطيوي سليمان، عن منطقة عرب واسط؛ ولفيف من عواقل وشباب القبائل؛ والشيخ السيد غيط، مدير مديرية الأوقاف بجنوب سيناء، ولفيف من علماء الأزهر والأوقاف، إضافة إلى عدد من أبناء المحافظة والشباب والعاملين في قطاع السياحة.
 

خطيب الأوقاف جنوب سيناء مغفرة الذنوب ستر العيوب الأم سيدنا النبي الشيخ إبراهيم الصانع العشر الأواخر من رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ليلة القدر

ليلة القدر 2025 لم تكن أمس 21 رمضان.. تحروا الدليل بـ10 علامات

عملة مصرية

التأمينات: تبكير صرف معاشات أبريل بمناسبة عيد الفطر المبارك

صورة أرشيفية

زيلينسكي يغلق الهاتف في وجه ماكرون.. تفاصيل

الطقس في مصر

أمطار غزيرة تضرب عدة محافظات اليوم.. حالة الطقس

الإيجار القديم

بعد تطبيق الزيادة.. موعد فسخ عقود الإيجار القديم للاعتباري

عيد الفطر

موعد عيد الفطر المبارك 2025

إمام عاشور

رد غير متوقع| إعلامية شهيرة تنهار على الهواء بعد ظهور صورة إمام عاشور..القصة الكاملة

وداعًا للشتاء.. اعرف موعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر

وداعًا للشتاء.. اعرف موعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر

ترشيحاتنا

منتخب مصر

ماذا يحتاج منتخب مصر لضمان التأهل لكأس العالم 2026؟

أحمد قندوسي

تشكيل الجزائر ضد بوتسوانا في تصفيات كأس العالم.. قندوسي بديلا

وسام أبو علي

لم يسدد على المرمى.. تقييم متواضع لـ وسام أبو علي أمام الأردن

بالصور

هناء الشوربجي: شاركت بشهادة معاملة أطفال بسبب هنيدي.. مسلسل شباب امرأة فقر أفكار.. وهذه طقوسي في رمضان| حوار

هناء الشوربجي
هناء الشوربجي
هناء الشوربجي

أيتن عامر تثير الجدل بفستان زفاف

آيتن عامر
آيتن عامر
آيتن عامر

حبيبة الملايين.. مرسيدس تودع سيارتها الشهيرة للأبد

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

ما عمر بطارية السيارة الكهربائية.. ومتى يجب أن تقلق؟

بطارية السيارة الكهربائية
بطارية السيارة الكهربائية
بطارية السيارة الكهربائية

فيديو

واقعة المركز الرياضي

شاب يركل فتاة في العاشر من رمضان ويسبب لها نزيفًا حادًا| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: التهجير الناعم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: العادات السيئة عند الأطفال

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: في عيدها .. شكرا لكل أم.. شكرا يا أمي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جون ميرشايمر.. رجل رأى العاصفة قادمة

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: رسالة الصين لأمريكا: جاهزون!! لا لهيمنة الدولار

المزيد