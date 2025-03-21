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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

هيثرو يشتعل.. السلطات البريطانية توقف حركة الطيران والشلل يضرب مطارات العالم

مطار هيثرو
مطار هيثرو
محمود نوفل

نشب حريق ضخم في أكبر مطارات المملكة البريطانية، حيث أوقفت سلطات المطار الحركة من وإلى مطار هيثرو بعد انقطاع واسع للتيار الكهربائي نتيجة الحريق الذي نشب في محطة كهرباء فرعية تزود المطار بالطاقة، ما أدى إلى توقف العمليات بالكامل حتى منتصف ليل الجمعة - السبت.

مطارات دبي تلغي رحلاتها إلى مطار هيثرو 
 

وعلى الفور أعلنت مطارات دبي إلغاء ثماني رحلات مغادرة من مطار دبي الدولي إلى مطار هيثرو في لندن، بالإضافة إلى رحلة واحدة قادمة من هيثرو إلى دبي، بعد الإغلاق المؤقت لمطار هيثرو.

وقالت مطارات دبي إنها تعمل مع شركات الطيران وشركاء الخدمة لخدمة الضيوف وننصح المسافرين المتأثرين بالتواصل مع شركات الطيران للحصول على آخر تحديثات معلومات الرحلات وخيارات إعادة الحجز.

انقطاع كهربائي واسع وتعليق الرحلات

وبدوره؛ أكد متحدث باسم المطار أن "انقطاعًا كبيرًا للتيار الكهربائي يؤثر على جميع أنحاء المطار"، داعيًا المسافرين إلى تجنب التوجه إلى المطار حتى إشعار آخر.

وذكر بيان رسمي أن فرق الإطفاء لا تزال تعمل على احتواء الحريق، بينما يبقى موعد استعادة الكهرباء غير واضح.

وشددت إدارة المطار على أن السلامة تأتي أولًا، ولذلك تقرر الإغلاق الكامل حتى الساعة 23:59 من يوم 21 مارس 2025، متوقعة حدوث اضطرابات كبيرة خلال الأيام القادمة.

وفقًا لـ"سكاي نيوز"، فإن الموقع الإلكتروني لمطار هيثرو تعرض أيضًا للتعطل، ما زاد من صعوبة حصول المسافرين على معلومات دقيقة حول رحلاتهم.

وذكرت تقارير إعلامية أن الحريق اندلع في محطة كهرباء فرعية بمنطقة هايز، الواقعة على بعد نحو ميل ونصف من المطار، ما تسبب في انقطاع الكهرباء عن آلاف المنازل في المنطقة المحيطة.

10 سيارات إطفاء ونحو 70 رجل إطفاء يشاركون في إخماد الحريق

وعلى الفور؛ أعلنت فرقة إطفاء لندن (LFB) عن إرسال 10 سيارات إطفاء ونحو 70 رجل إطفاء إلى موقع الحريق في شارع نيستلز، حيث اشتعلت النيران في أحد المحولات الكهربائية داخل المحطة الفرعية. ورغم استمرار التحقيقات، لا يزال سبب الحريق مجهولًا. كما تم إجلاء حوالي 150 شخصًا من المنطقة، وفرض طوق أمني بطول 200 متر كإجراء احترازي.

يعد مطار هيثرو من أكثر المطارات ازدحامًا في العالم، حيث سجل العام الماضي رقمًا قياسيًا بلغ 83.9 مليون مسافر، بمعدل هبوط أو إقلاع طائرة كل 45 ثانية تقريبًا. ومن المتوقع أن يؤدي إغلاقه إلى فوضى كبيرة في حركة الطيران، مع احتمالية تأثر الرحلات الدولية بشدة خلال الأيام المقبلة.

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