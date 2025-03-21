تشكيل الجزائر ضد بوتسوانا في تصفيات كأس العالم.. قندوسي بديلا

أعلن فلاديمير بيتكوفيتش مدرب منتخب الجزائر، التشكيل الأساسي لمواجهة بوتسوانا، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ويحل منتخب الجزائر ضيفًا على بوتسوانا في الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، على ملعب “فرانسيستاون”.

ويقود رياض محرز نجم أهلي جدة السعودي تشكيل منتخب الجزائر في مباراة اليوم، بينما يجلس أحمد قندوسي لاعب سيراميكا كليوباترا على مقاعد البدلاء.

تشكيل منتخب الجزائر

حراسة المرمى: قندوز

الدفاع: يوسف عطال - عيسى ماندي - رامي بن سبعيني - آيت نوري

الوسط: آدم زرقان - هشام بوداوي

الهجوم: رياض محرز - بن زية - أمين جويري - محمد الأمين عمورة

ويحتل منتخب الجزائر المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة السابعة برصيد 9 نقاط، ويحل منتخب بوتسوانا ثالثًا بـ6 نقاط.

نظام التأهل إلى كأس العالم 2026





تقام التصفيات بنظام المجموعات، إذ تتكون كل مجموعة في التسع من ستة منتخبات، وتُجرى التصفيات على شكل جولات، وسيحصل المنتخب الذي يحتل المركز الأول بعد الجولة العاشرة، على بطاقة التأهل مباشرة.

ستلعب أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثاني من جميع المجموعات التسع، دورة قارية فاصلة، من أجل تحديد منتخب واحد، سيخوض بعد ذلك دورة فاصلة دولية ثانية ونهائية، والتي ستضم ستة منتخبات من اتحادات القارات المختلفة الأخرى.

سيتأهل أفضل منتخبين من المنتخبات الستة التي ستشارك في الدورة الدولية، إلى كأس العالم حتى يُكتمل تشكيل 48 منتخبًا.