تفاصيل إصابة 8 صغار بعقر كلب ضال بحدائق القبة

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، ملابسات إصابة 8 صغار بجروح متفرقة نتيجة عقر كلب ضال في الشارع بمنطقة حدائق القبة.

كلب يعقر 8 صغار في الشارع بـ حدائق القبة

أشارت التحريات التي أجرتها فرق المباحث في القاهرة، إلى أن أحد الكلاب الضالة هاجم مجموعة من الصغار أثناء لعبهم في الشارع بمنطقة حدائق القبة ما نتج عنه إصابتهم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ من الأهالي أفاد بتعرض 8 صغار لجروح قطعية في مفترق أنحاء الجسد بسبب عقر كلب ضال لهم.

على الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة لموقع الحادث وتبين إصابة الصغار بجروح متفرقة بسبب عقر كلب ضال لهم، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.