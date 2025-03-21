أول تعليق من رامز جلال على حلقته مع إلهام شاهين

علق الفنان رامز جلال على حلقته مع الفنانة إلهام شاهين في رامز ايلون مصر عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب رامز جلال: حلقة النهاردة بعنوان اللعب مع الكبار، اللي بيتقي شرها كل الفنانين والفنانات، اللي بنعمل حلقاتها وإحنا مرعوبين.

وقعت الفنانة إلهام شاهين ضحية لمقلب الفنان رامز جلال في حلقة الليلة من برنامجه الشهير "رامز إيلون مصر"، الذي يُعرض عبر قناة "MBC مصر".

وقال رامز جلال عن إلهام شاهين: "اللي بيتقي شرها كل الفنانين والفنانات وبنعمل حلقتها وإحنا مرعوبين.

ويعرض برنامج رامز جلال الجديد 2025 على شبكة قنوات MBC، يوميًا بعد المغرب كعادة كل عام ويستضيف خلاله العديد من المشاهير والنجوم والرياضيين من مصر والوطن العربي.

وكشف برومو رامز جلال 2025 الجديد رامز إيلون مصر عن بعض الضحايا الذين وقعوا ضحايا لمقلب رامز جلال، وتضمن برومو رامز جلال 2025 الكابتن حسام حسن، مدرب المنتخب، والفنان أحمد العوضي والفنانة فيفي عبده والمطرب حسام حبيب ومحمد عبد الرحمن ولاعب الأهلي إمام عاشور ونور النبوي وغيرهم من الفنانين ولاعبي الكرة.

وظهر في برومو رامز جلال 2025 كلب روبوت خلال الإيقاع بضحاياه وتنفيذ المقلب، وتبين أن الروبوت ثمنه يصل إلى 4 آلاف دولار.