قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خبير لوائح يوجه صدمة للزمالك بشأن المشاركة في مونديال الأندية بأمريكا
بث مباشر لـ صلاة التراويح من الجامع الأزهر ليلة 22 رمضان
عايزة إثبات.. رد مفاجئ من فتاة بعد فوزها بـ200 ألف جنيه في مدفع رمضان
أحمد السقا: لم أفرض ابنى ياسين في أي عمل وشوفت له مشهد واحد وعجبني
مسنة: عاوزة أتجوز محمد رمضان.. والفنان: بعد جعفر العمدة المأذون معايا
دعاء ليلة القدر .. ردد أفضل 210 أدعية قالها النبي في العشر الأواخر من رمضان
رامز جلال يمازح إلهام شاهين بأسئلة طريفة في رامز إيلون مصر
بتحلوي.. محمد رمضان يقدم هدية خاصة لمصر في مدفع رمضان بمناسبة عيد الأم
عمري ما زعلت أمي.. محمد رمضان يكشف السبب الرئيسي في نجاحه
مسئول بالبيت الأبيض: الإمارات ملتزمة باستثمار 1.4 تريليون دولار في أمريكا
أسعد لحظة في حياتي.. محمد رمضان يقدم حلقة خاصة من إحدى دور الرعاية بمناسبة عيد الأم
أحمد السقا: أتقبل النقد البناء ومن يسيء لي أو لأسرتي خصيمي يوم الدين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

فبريكا بالكامل.. سيارة أوتوماتيك موديل 2017 بأقل سعر

رينو سانديرو 2017
رينو سانديرو 2017
صبري طلبه

يضم السوق المصري للسيارات عددا كبيرا ومتنوعا من الطرازات، والتي تختلف بحسب التصميم الخارجي وبلد المنشأ، والقدرات الفنية والتقنية الخاصة بكل إصدار.

وتعد السيارة رينو سانديرو واحدة من أشهر السيارات التي طرحت في مصر، والتي تنتمي إلى إصدارات الهاتشباك، واكتسبت السيارة شعبية نسبة إلى هذا التصميم، والانتماء إلى طرازات رينو ضمن سيارات الفئة الاقتصادية.

 رينو سانديرو 2017 

وظهرت السيارة رينو سانديرو موديل 2017 في السوق المصري للسيارات المستعملة، بحالة الفبريكا بالكامل داخليًا وخارجيًا، بسعر يبلغ 440 ألف جنيه، مع تمتعها بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء.

وننصح دومًا المقبلين على فرصة شراء أي سيارة مستعملة بأهمية الفحص الفني الشامل للمحرك والاجزاء الميكانيكية، إلى جانب فحص الحالة الهيكلية من الداخل والخارج، ومراجعة متوسط أسعار السيارة في سوق المستعمل.

تجهيزات السيارة رينو سانديرو 2017 

زودت السيارة رينو سانديرو 2017 بعدد من التجهيزات منها، نوافذ كهربائية أمامية وخلفية، مرايات جانبية كهربائية، فرش قماش، مكيف هواء يدوي، وسائد هوائية أمامية للحماية من الصدمات بعدد 2، للسائق والراكب الأمامي.

تضم السيارة رينو سانديرو 2017 إنذار مانع للسرقة، فرامل مانعة للانغلاق بنظام ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، بالإضافة إلى وجود نظام صوتي ترفيهي، إمكانية التحكم في الأوامر الصوتي عبر عجلة القيادة.

 رينو سانديرو 2017 

القدرات الفنية للسيارة رينو سانديرو 2017

زودت السيارة رينو سانديرو 2017 بمحرك 4 سلندر، 1600 سي سي، بقوة 110 أحصنة و148 نيوتن متر من عزم الدوران، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء، مع تقنية الجر الأمامي للعجلات.

الأبعاد الخارجية للسيارة رينو سانديرو 2017

تأتي السيارة بنسبة طول كلي بلغت 4058 مم، وعرض كلي يقدر بـ 1994 مم، وارتفاع 1518 مم، بينما يبلغ ارتفاع السيارة عن الارض 155 مم ما يسمى بالخلوص، بينما ترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 2590 مم، ومساحة تخزين خلفية تتسع إلى 320 لترا.

رينو سانديرو رينو سانديرو أسعار رينو سانديرو 2017 سعر رينو سانديرو سوق المستعمل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ليلة القدر

ليلة القدر 2025 لم تكن أمس 21 رمضان.. تحروا الدليل بـ10 علامات

حالة الطقس

عودة الموجة الحارة.. الأرصاد تكشف عن تفاصيل حالة طقس الساعات القادمة

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يوجه الحكومة بتنفيذ تكليفات حاسمة.. ورسائل طمأنة للمصريين

حالة الطقس

احذروا تقلبات الطقس.. الأرصاد تعلن موعد ارتفاع درجات الحرارة

عيد الفطر

موعد عيد الفطر المبارك 2025

الإيجار القديم

بعد تطبيق الزيادة.. موعد فسخ عقود الإيجار القديم للاعتباري

إمام عاشور

رد غير متوقع| إعلامية شهيرة تنهار على الهواء بعد ظهور صورة إمام عاشور.. القصة الكاملة

ظاهرة فريدة لأول مرة ..سحابة حمراء علي جبل موسي

سحابة حمراء تظهر في جبل موسي وقت الفجر.. ظاهرة غريبة وفريدة لأول مرة

ترشيحاتنا

جانب من اختبارات الوزارة للعمالة للسفر للخارج

العمل في إسبوع..توزيع عقود عمل بالفيديو كونفرانس.. وخطة لتأهيل الشباب المصري على تخصصات تحتاجها ألمانيا

صورة ارشيفية

التضامن تنظم ورشة عمل للأبناء خريجي مؤسسات الرعاية الاجتماعية

الأنبا عمانوئيل عياد

الأنبا عمانوئيل يترأس قداس عيد القديس يوسف مع أسرة مدرسة سان جوزيف بالأقصر

بالصور

أحرص عليه.. فوائد مهلة لشرب عصير الرمان على الإفطار في رمضان

فوائد الإفطار على عصير الرمان في رمضان
فوائد الإفطار على عصير الرمان في رمضان
فوائد الإفطار على عصير الرمان في رمضان

عوض ربنا ليا .. أسما شريف منير تعلن ارتباطها

أسما شريف منير وحبيبها
أسما شريف منير وحبيبها
أسما شريف منير وحبيبها

بصوصات مختلفة.. طريقة عمل الزلابية للشيف فاطمة أبو حاتي

طريقة عمل الزلابية بصوصات مختلفة
طريقة عمل الزلابية بصوصات مختلفة
طريقة عمل الزلابية بصوصات مختلفة

هناء الشوربجي: شاركت بشهادة معاملة أطفال بسبب هنيدي.. مسلسل شباب امرأة فقر أفكار.. وهذه طقوسي في رمضان| حوار

هناء الشوربجي
هناء الشوربجي
هناء الشوربجي

فيديو

أحمد سلامة وابنته

أحمد سلامة: بنتي مش قاصر ومسئولة عن نفسها والهجوم عليها مبالغ فيه

واقعة المركز الرياضي

شاب يركل فتاة في العاشر من رمضان ويسبب لها نزيفًا حادًا| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: إسرائيل وجلب المصائب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: التهجير الناعم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: العادات السيئة عند الأطفال

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: في عيدها .. شكرا لكل أم.. شكرا يا أمي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جون ميرشايمر.. رجل رأى العاصفة قادمة

المزيد