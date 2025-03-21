فبريكا بالكامل.. سيارة أوتوماتيك موديل 2017 بأقل سعر

يضم السوق المصري للسيارات عددا كبيرا ومتنوعا من الطرازات، والتي تختلف بحسب التصميم الخارجي وبلد المنشأ، والقدرات الفنية والتقنية الخاصة بكل إصدار.

وتعد السيارة رينو سانديرو واحدة من أشهر السيارات التي طرحت في مصر، والتي تنتمي إلى إصدارات الهاتشباك، واكتسبت السيارة شعبية نسبة إلى هذا التصميم، والانتماء إلى طرازات رينو ضمن سيارات الفئة الاقتصادية.

رينو سانديرو 2017

وظهرت السيارة رينو سانديرو موديل 2017 في السوق المصري للسيارات المستعملة، بحالة الفبريكا بالكامل داخليًا وخارجيًا، بسعر يبلغ 440 ألف جنيه، مع تمتعها بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء.

وننصح دومًا المقبلين على فرصة شراء أي سيارة مستعملة بأهمية الفحص الفني الشامل للمحرك والاجزاء الميكانيكية، إلى جانب فحص الحالة الهيكلية من الداخل والخارج، ومراجعة متوسط أسعار السيارة في سوق المستعمل.

تجهيزات السيارة رينو سانديرو 2017

زودت السيارة رينو سانديرو 2017 بعدد من التجهيزات منها، نوافذ كهربائية أمامية وخلفية، مرايات جانبية كهربائية، فرش قماش، مكيف هواء يدوي، وسائد هوائية أمامية للحماية من الصدمات بعدد 2، للسائق والراكب الأمامي.

تضم السيارة رينو سانديرو 2017 إنذار مانع للسرقة، فرامل مانعة للانغلاق بنظام ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، بالإضافة إلى وجود نظام صوتي ترفيهي، إمكانية التحكم في الأوامر الصوتي عبر عجلة القيادة.

رينو سانديرو 2017

القدرات الفنية للسيارة رينو سانديرو 2017

زودت السيارة رينو سانديرو 2017 بمحرك 4 سلندر، 1600 سي سي، بقوة 110 أحصنة و148 نيوتن متر من عزم الدوران، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء، مع تقنية الجر الأمامي للعجلات.

الأبعاد الخارجية للسيارة رينو سانديرو 2017

تأتي السيارة بنسبة طول كلي بلغت 4058 مم، وعرض كلي يقدر بـ 1994 مم، وارتفاع 1518 مم، بينما يبلغ ارتفاع السيارة عن الارض 155 مم ما يسمى بالخلوص، بينما ترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 2590 مم، ومساحة تخزين خلفية تتسع إلى 320 لترا.