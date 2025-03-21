على مائدة واحدة .. حفل إفطار جماعي يجمع 5 آلاف مواطن بالخصوص

شهدت مدينة الخصوص بمحافظة القليوبية، تنظيم إفطار مجمع، ضم حوالى 5 آلاف مواطن، وسط فرحة كبيرة من المشاركين.



وتم التنظيم مائدة الإفطار بمنطقة عزبة الحفير بمدينة الخصوص بمحافظة القليوبية، بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية، ورجال الإدارة العامة لمرور القليوبية، لمنع تعطل الحركة المرورية بالمنطقة.

تزيين المائدة بأعلام مصر

وشهد الإفطار الموحد بمنطقة الخصوص، تزيين المائدة بأعلام مصر، دليلا على روح الترابط والإخاء بين المواطنين من الصائمين على المائدة بمنطقة الخصوص.

وقال محمد النمكي، منظم المائدة، إنه تم إقامة أكبر مائدةٌ إفطار رمضان في منطقة عذبة الحفير للعام التاني على التوالي حيث ضمت المائدة أكثر من 5 ألف مواطن ومواطنة، من أبناء الخصوص، لافتا إلى أن الإفطار شارك به كافة فئات المجتمع من العمد والمشايخ ولفيف من الفنانين وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ، فيما عبر الأهالي عن سعادتهم بالاجواء الرمضانية والروح الجميلة.