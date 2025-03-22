سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 22-3-2025

نستعرض أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري وعدد من البنوك اليوم، فيما يلي أسعار الشراء والبيع في مختلف البنوك:
مصرف أبوظبي الإسلامي
الشراء: 50.630 جنيه
البيع: 50.720 جنيه
في مصرف أبوظبي الإسلامي، بلغ سعر شراء الدولار 50.630 جنيه وسعر البيع 50.720 جنيه.
بنك التعمير والإسكان
الشراء: 50.610 جنيه
البيع: 50.710 جنيه
سجل بنك التعمير والإسكان سعر شراء الدولار عند 50.610 جنيه وسعر البيع عند 50.710 جنيه.
بنك التنمية الصناعية
الشراء: 50.600 جنيه
البيع: 50.700 جنيه
في بنك التنمية الصناعية، بلغ سعر شراء الدولار 50.600 جنيه وسعر البيع 50.700 جنيه.
البنك المصري الخليجي
الشراء: 50.530 جنيه
البيع: 50.630 جنيه
البنك المصري الخليجي سجل سعر شراء الدولار عند 50.530 جنيه وسعر البيع عند 50.630 جنيه.
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية
الشراء: 50.530 جنيه
البيع: 50.630 جنيه
في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، سجل الدولار سعر الشراء عند 50.530 جنيه وسعر البيع عند 50.630 جنيه.
البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)
الشراء: 50.530 جنيه
البيع: 50.564 جنيه
سجل البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) سعر شراء الدولار 50.530 جنيه وسعر البيع 50.564 جنيه.
بنك الإسكندرية
الشراء: 50.520 جنيه
البيع: 50.620 جنيه
في بنك الإسكندرية، بلغ سعر شراء الدولار 50.520 جنيه وسعر البيع 50.620 جنيه.
بنك البركة
الشراء: 50.520 جنيه
البيع: 50.620 جنيه
سجل بنك البركة سعر شراء الدولار عند 50.520 جنيه وسعر البيع عند 50.620 جنيه.
بنك مصر
الشراء: 50.520 جنيه
البيع: 50.620 جنيه
في بنك مصر، كان سعر شراء الدولار 50.520 جنيه وسعر البيع 50.620 جنيه.
البنك الأهلي المصري
الشراء: 50.520 جنيه
البيع: 50.620 جنيه
سجل البنك الأهلي المصري سعر شراء الدولار عند 50.520 جنيه وسعر البيع عند 50.620 جنيه.
البنك العقاري المصري العربي
الشراء: 50.520 جنيه
البيع: 50.620 جنيه
في البنك العقاري المصري العربي، بلغ سعر شراء الدولار 50.520 جنيه وسعر البيع 50.620 جنيه.
البنك التجاري الدولي (CIB)
الشراء: 50.520 جنيه
البيع: 50.620 جنيه
سجل البنك التجاري الدولي سعر شراء الدولار عند 50.520 جنيه وسعر البيع 50.620 جنيه.
بنك الكويت الوطني NBK
الشراء: 50.520 جنيه
البيع: 50.620 جنيه
في بنك الكويت الوطني NBK، كان سعر شراء الدولار 50.520 جنيه وسعر البيع 50.620 جنيه.
المصرف العربي الدولي
الشراء: 50.520 جنيه
البيع: 50.620 جنيه
في المصرف العربي الدولي، سجل الدولار سعر الشراء عند 50.520 جنيه وسعر البيع 50.620 جنيه.
كريدي أجريكول
الشراء: 50.510 جنيه
البيع: 50.610 جنيه
بلغ سعر شراء الدولار في كريدي أجريكول 50.510 جنيه وسعر البيع 50.610 جنيه.
بنك HSBC
الشراء: 50.500 جنيه
البيع: 50.600 جنيه
في بنك HSBC، سجل سعر شراء الدولار 50.500 جنيه وسعر البيع 50.600 جنيه.
بنك قناة السويس
الشراء: 50.500 جنيه
البيع: 50.600 جنيه
سجل بنك قناة السويس سعر شراء الدولار عند 50.500 جنيه وسعر البيع عند 50.600 جنيه.
المصرف المتحد
الشراء: 50.500 جنيه
البيع: 50.600 جنيه
في المصرف المتحد، بلغ سعر شراء الدولار 50.500 جنيه وسعر البيع 50.600 جنيه.
البنك المركزي المصري
الشراء: 50.497 جنيه
البيع: 50.632 جنيه
سجل البنك المركزي المصري سعر شراء الدولار عند 50.497 جنيه وسعر البيع عند 50.632 جنيه.
ميد بنك
الشراء: 50.450 جنيه
البيع: 50.550 جنيه
في ميد بنك، كان سعر شراء الدولار 50.450 جنيه وسعر البيع 50.550 جنيه.
بنك QNB الأهلي
الشراء: 50.410 جنيه
البيع: 50.510 جنيه
سجل بنك QNB الأهلي سعر شراء الدولار عند 50.410 جنيه وسعر البيع عند 50.510 جنيه.