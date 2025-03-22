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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 22-3-2025

سعر الدولار مقابل الجنيه
سعر الدولار مقابل الجنيه
محمد صبيح

نستعرض أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري وعدد من البنوك اليوم، فيما يلي أسعار الشراء والبيع في مختلف البنوك:

مصرف أبوظبي الإسلامي

الشراء: 50.630 جنيه

البيع: 50.720 جنيه

في مصرف أبوظبي الإسلامي، بلغ سعر شراء الدولار 50.630 جنيه وسعر البيع 50.720 جنيه.

بنك التعمير والإسكان

الشراء: 50.610 جنيه

البيع: 50.710 جنيه

سجل بنك التعمير والإسكان سعر شراء الدولار عند 50.610 جنيه وسعر البيع عند 50.710 جنيه.

بنك التنمية الصناعية

الشراء: 50.600 جنيه

البيع: 50.700 جنيه

في بنك التنمية الصناعية، بلغ سعر شراء الدولار 50.600 جنيه وسعر البيع 50.700 جنيه.

البنك المصري الخليجي

الشراء: 50.530 جنيه

البيع: 50.630 جنيه

البنك المصري الخليجي سجل سعر شراء الدولار عند 50.530 جنيه وسعر البيع عند 50.630 جنيه.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية

الشراء: 50.530 جنيه

البيع: 50.630 جنيه

في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، سجل الدولار سعر الشراء عند 50.530 جنيه وسعر البيع عند 50.630 جنيه.

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)

الشراء: 50.530 جنيه

البيع: 50.564 جنيه

سجل البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) سعر شراء الدولار 50.530 جنيه وسعر البيع 50.564 جنيه.

بنك الإسكندرية

الشراء: 50.520 جنيه

البيع: 50.620 جنيه

في بنك الإسكندرية، بلغ سعر شراء الدولار 50.520 جنيه وسعر البيع 50.620 جنيه.

بنك البركة

الشراء: 50.520 جنيه

البيع: 50.620 جنيه

سجل بنك البركة سعر شراء الدولار عند 50.520 جنيه وسعر البيع عند 50.620 جنيه.

بنك مصر

الشراء: 50.520 جنيه

البيع: 50.620 جنيه

في بنك مصر، كان سعر شراء الدولار 50.520 جنيه وسعر البيع 50.620 جنيه.

البنك الأهلي المصري

الشراء: 50.520 جنيه

البيع: 50.620 جنيه

سجل البنك الأهلي المصري سعر شراء الدولار عند 50.520 جنيه وسعر البيع عند 50.620 جنيه.

البنك العقاري المصري العربي

الشراء: 50.520 جنيه

البيع: 50.620 جنيه

في البنك العقاري المصري العربي، بلغ سعر شراء الدولار 50.520 جنيه وسعر البيع 50.620 جنيه.

البنك التجاري الدولي (CIB)

الشراء: 50.520 جنيه

البيع: 50.620 جنيه

سجل البنك التجاري الدولي سعر شراء الدولار عند 50.520 جنيه وسعر البيع 50.620 جنيه.

بنك الكويت الوطني NBK

الشراء: 50.520 جنيه

البيع: 50.620 جنيه

في بنك الكويت الوطني NBK، كان سعر شراء الدولار 50.520 جنيه وسعر البيع 50.620 جنيه.

المصرف العربي الدولي

الشراء: 50.520 جنيه

البيع: 50.620 جنيه

في المصرف العربي الدولي، سجل الدولار سعر الشراء عند 50.520 جنيه وسعر البيع 50.620 جنيه.

كريدي أجريكول

الشراء: 50.510 جنيه

البيع: 50.610 جنيه

بلغ سعر شراء الدولار في كريدي أجريكول 50.510 جنيه وسعر البيع 50.610 جنيه.

بنك HSBC

الشراء: 50.500 جنيه

البيع: 50.600 جنيه

في بنك HSBC، سجل سعر شراء الدولار 50.500 جنيه وسعر البيع 50.600 جنيه.

بنك قناة السويس

الشراء: 50.500 جنيه

البيع: 50.600 جنيه

سجل بنك قناة السويس سعر شراء الدولار عند 50.500 جنيه وسعر البيع عند 50.600 جنيه.

المصرف المتحد

الشراء: 50.500 جنيه

البيع: 50.600 جنيه

في المصرف المتحد، بلغ سعر شراء الدولار 50.500 جنيه وسعر البيع 50.600 جنيه.

البنك المركزي المصري

الشراء: 50.497 جنيه

البيع: 50.632 جنيه

سجل البنك المركزي المصري سعر شراء الدولار عند 50.497 جنيه وسعر البيع عند 50.632 جنيه.

ميد بنك

الشراء: 50.450 جنيه

البيع: 50.550 جنيه

في ميد بنك، كان سعر شراء الدولار 50.450 جنيه وسعر البيع 50.550 جنيه.

بنك QNB الأهلي

الشراء: 50.410 جنيه

البيع: 50.510 جنيه

سجل بنك QNB الأهلي سعر شراء الدولار عند 50.410 جنيه وسعر البيع عند 50.510 جنيه.

الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري البنك الأهلي المصري بنك مصر

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