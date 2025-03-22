سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 22-3-2025

نستعرض أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري وعدد من البنوك اليوم، فيما يلي أسعار الشراء والبيع في مختلف البنوك:

مصرف أبوظبي الإسلامي

الشراء: 50.630 جنيه

البيع: 50.720 جنيه

في مصرف أبوظبي الإسلامي، بلغ سعر شراء الدولار 50.630 جنيه وسعر البيع 50.720 جنيه.

بنك التعمير والإسكان

الشراء: 50.610 جنيه

البيع: 50.710 جنيه

سجل بنك التعمير والإسكان سعر شراء الدولار عند 50.610 جنيه وسعر البيع عند 50.710 جنيه.

بنك التنمية الصناعية

الشراء: 50.600 جنيه

البيع: 50.700 جنيه

في بنك التنمية الصناعية، بلغ سعر شراء الدولار 50.600 جنيه وسعر البيع 50.700 جنيه.

البنك المصري الخليجي

الشراء: 50.530 جنيه

البيع: 50.630 جنيه

البنك المصري الخليجي سجل سعر شراء الدولار عند 50.530 جنيه وسعر البيع عند 50.630 جنيه.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية

الشراء: 50.530 جنيه

البيع: 50.630 جنيه

في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، سجل الدولار سعر الشراء عند 50.530 جنيه وسعر البيع عند 50.630 جنيه.

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)

الشراء: 50.530 جنيه

البيع: 50.564 جنيه

سجل البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) سعر شراء الدولار 50.530 جنيه وسعر البيع 50.564 جنيه.

بنك الإسكندرية

الشراء: 50.520 جنيه

البيع: 50.620 جنيه

في بنك الإسكندرية، بلغ سعر شراء الدولار 50.520 جنيه وسعر البيع 50.620 جنيه.

بنك البركة

الشراء: 50.520 جنيه

البيع: 50.620 جنيه

سجل بنك البركة سعر شراء الدولار عند 50.520 جنيه وسعر البيع عند 50.620 جنيه.

بنك مصر

الشراء: 50.520 جنيه

البيع: 50.620 جنيه

في بنك مصر، كان سعر شراء الدولار 50.520 جنيه وسعر البيع 50.620 جنيه.

البنك الأهلي المصري

الشراء: 50.520 جنيه

البيع: 50.620 جنيه

سجل البنك الأهلي المصري سعر شراء الدولار عند 50.520 جنيه وسعر البيع عند 50.620 جنيه.

البنك العقاري المصري العربي

الشراء: 50.520 جنيه

البيع: 50.620 جنيه

في البنك العقاري المصري العربي، بلغ سعر شراء الدولار 50.520 جنيه وسعر البيع 50.620 جنيه.

البنك التجاري الدولي (CIB)

الشراء: 50.520 جنيه

البيع: 50.620 جنيه

سجل البنك التجاري الدولي سعر شراء الدولار عند 50.520 جنيه وسعر البيع 50.620 جنيه.

بنك الكويت الوطني NBK

الشراء: 50.520 جنيه

البيع: 50.620 جنيه

في بنك الكويت الوطني NBK، كان سعر شراء الدولار 50.520 جنيه وسعر البيع 50.620 جنيه.

المصرف العربي الدولي

الشراء: 50.520 جنيه

البيع: 50.620 جنيه

في المصرف العربي الدولي، سجل الدولار سعر الشراء عند 50.520 جنيه وسعر البيع 50.620 جنيه.

كريدي أجريكول

الشراء: 50.510 جنيه

البيع: 50.610 جنيه

بلغ سعر شراء الدولار في كريدي أجريكول 50.510 جنيه وسعر البيع 50.610 جنيه.

بنك HSBC

الشراء: 50.500 جنيه

البيع: 50.600 جنيه

في بنك HSBC، سجل سعر شراء الدولار 50.500 جنيه وسعر البيع 50.600 جنيه.

بنك قناة السويس

الشراء: 50.500 جنيه

البيع: 50.600 جنيه

سجل بنك قناة السويس سعر شراء الدولار عند 50.500 جنيه وسعر البيع عند 50.600 جنيه.

المصرف المتحد

الشراء: 50.500 جنيه

البيع: 50.600 جنيه

في المصرف المتحد، بلغ سعر شراء الدولار 50.500 جنيه وسعر البيع 50.600 جنيه.

البنك المركزي المصري

الشراء: 50.497 جنيه

البيع: 50.632 جنيه

سجل البنك المركزي المصري سعر شراء الدولار عند 50.497 جنيه وسعر البيع عند 50.632 جنيه.

ميد بنك

الشراء: 50.450 جنيه

البيع: 50.550 جنيه

في ميد بنك، كان سعر شراء الدولار 50.450 جنيه وسعر البيع 50.550 جنيه.

بنك QNB الأهلي

الشراء: 50.410 جنيه

البيع: 50.510 جنيه

سجل بنك QNB الأهلي سعر شراء الدولار عند 50.410 جنيه وسعر البيع عند 50.510 جنيه.