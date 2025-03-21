آخر تحديث لسعر الدولار اليوم 21-3-2025

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في أول تعاملات اليوم الجمعة الموافق 21-3-2025؛ بالتزامن مع تعطل العمل في البنوك اليوم.

وعطل البنك المركزي المصري العمل في فروع 39 بنكا على مستوي الجمهورية بمناسبة بدء الراحة الأسبوعية للبنوك والتي تبدأ كل جمعة وسبت من كل أسبوع.

وفي آخر يوم عمل للبنوك أمس الخميس، فقد سعر الدولار نحو 8 قروش من قيمته أمام الجنيه .

وبلغ متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 50.51 جنيها للشراء و 50.61 جنيها للبيع.

وصل أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 50.41 جنيها للشراء و 50.55 جنيها للبيع في بنك التعمير والاسكان.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.42 جنيها للشراء و 50.52 جنيها للبيع في بنوك " كريدي أجريكول، الزراعي المصري، المصري الخليجي"

ووصل ثالث أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 50.5 جنيها للشراء و 50.6 جنيها للبيع في بنوك " أبوظبي التجاري، قناة السويس،HSBC".

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.52 جنيها للشراء و 50.62 جنيها للبيع في بنوك " الكويت الوطني،العقاري المصري العربي، التجاري الدولي CIB، مصر، الأهلي المصري، الاسكندرية، ميد بنك، المصرف العربي الدولي، البركة، العربي الافريقي الدولي، فيصل الاسلامي".

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.53 جنيها للشراء و 50.63 جنيها للبيع في بنوك " الأهلي الكويتي، سايب"

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.54 جنيها للشراء و 50.64 جنيها للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني.

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.55 جنيها للشراء و 50.65 جنيها للبيع في " قطر الوطني الأهلي QNB،بيت التمويل الكويتي".

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.6 جنيها للشراء و 50.7 جنيها للبيع في بنوك " ابوظبي الأول، التنمية الصناعية، نكست، المصرف المتحد، القاهرة"

أعلي سعر

ووصل أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 50.63 جنيها للشراء و 50.73 جنيها للبيع في بنكي مصرف أبوظبي الإسلامي و المصري لتنمية الصادرات.

معدلات التضخم

انخفض معدل التضخم الشهري لمصر بمعدلات غير مسبوقة بنهاية شهر فبراير الماضي إلى 1.6% بفارق 11.6% خلال فبراير من العام السابق و0.1% مقارنة بشهر يناير 2025 ليسجل 1.7%.

وقال تقرير صادر عن البنك المركزي المصري حول مؤشرات التضخم؛ إن معدلات التضخم السنوية " التضخم الأساسي" قد تراجع إلي 10% في فبراير الماضي بعد أن وصل 22.6% في يناير من نفس السنة، بمعدل تراجع بلغ 12.6%.

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كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد اعلن عن تراجع معدلات التضخم إلي 1.4% في فبراير 2025 مقابل 11.4% في فبراير 2024 و1.5% في يناير 2025.

كما انخفض التضخم على أساس سنوي، وسجل معدل التضخم العام للحضر 12.8% في فبراير 2025 مقابل 24.0% في يناير 2025.