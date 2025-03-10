البنك المركزي: انخفاض غير مسبوق للتضخم بنهاية فبراير الماضي

انخفض معدل التضخم الشهري لمصر بمعدلات غير مسبوقة بنهاية شهر فبراير الماضي إلى 1.6% بفارق 11.6% خلال فبراير من العام السابق و0.1% مقارنة بشهر يناير 2025 ليسجل 1.7%.

وقال تقرير صادر عن البنك المركزي المصري حول مؤشرات التضخم؛ إن معدلات التضخم السنوية " التضخم الأساسي" قد تراجع إلي 10% في فبراير الماضي بعد أن وصل 22.6% في يناير من نفس السنة، بمعدل تراجع بلغ 12.6%.

كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد اعلن عن تراجع معدلات التضخم إلي 1.4% في فبراير 2025 مقابل 11.4% في فبراير 2024 و1.5% في يناير 2025.

كما انخفض التضخم على أساس سنوي، وسجل معدل التضخم العام للحضر 12.8% في فبراير 2025 مقابل 24.0% في يناير 2025.