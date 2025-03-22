أخر تحديث لسعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم

تشهد أسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري استقرارًا في البنوك اليوم، مع اختلافات طفيفة بين المؤسسات المصرفية، فيما يلي عرض أسعار الشراء والبيع للريال السعودي مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك:

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي

الشراء: 13.498 جنيه

البيع: 13.522 جنيه

في مصرف أبوظبي الإسلامي، سجل الريال السعودي سعر الشراء عند 13.498 جنيه وسعر البيع عند 13.522 جنيه.

المصرف العربي الدولي

الشراء: 13.469 جنيه

البيع: 13.496 جنيه

في المصرف العربي الدولي، بلغ سعر شراء الريال السعودي 13.469 جنيه وسعر البيع 13.496 جنيه.

سعر الريال السعودي مقاب الجنيه في البنك المركزي المصري

الشراء: 13.462 جنيه

البيع: 13.499 جنيه

سجل البنك المركزي المصري سعر شراء الريال السعودي عند 13.462 جنيه وسعر البيع عند 13.499 جنيه.

بنك HSBC

الشراء: 13.460 جنيه

البيع: 13.490 جنيه

في بنك HSBC، بلغ سعر شراء الريال السعودي 13.460 جنيه وسعر البيع 13.490 جنيه.

بنك التعمير والإسكان

الشراء: 13.455 جنيه

البيع: 13.525 جنيه

في بنك التعمير والإسكان، كان سعر شراء الريال السعودي 13.455 جنيه وسعر البيع 13.525 جنيه.

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)

الشراء: 13.454 جنيه

البيع: 13.481 جنيه

سجل البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) سعر شراء الريال عند 13.454 جنيه وسعر البيع عند 13.481 جنيه.

البنك التجاري الدولي (CIB)

الشراء: 13.447 جنيه

البيع: 13.496 جنيه

في البنك التجاري الدولي (CIB)، سجل الريال سعر الشراء عند 13.447 جنيه وسعر البيع عند 13.496 جنيه.

البنك المصري الخليجي

الشراء: 13.446 جنيه

البيع: 13.473 جنيه

في البنك المصري الخليجي، بلغ سعر شراء الريال السعودي 13.446 جنيه وسعر البيع 13.473 جنيه.

سعر الريال السعودي مقاب الجنيه في بنك الإسكندرية

الشراء: 13.443 جنيه

البيع: 13.496 جنيه

في بنك الإسكندرية، كان سعر شراء الريال السعودي 13.443 جنيه وسعر البيع 13.496 جنيه.

بنك QNB الأهلي

الشراء: 13.440 جنيه

البيع: 13.467 جنيه

سجل بنك QNB الأهلي سعر شراء الريال السعودي عند 13.440 جنيه وسعر البيع عند 13.467 جنيه.

سعر الريال السعودي مقاب الجنيه في بنك مصر

الشراء: 13.423 جنيه

البيع: 13.496 جنيه

في بنك مصر، بلغ سعر شراء الريال السعودي 13.423 جنيه وسعر البيع 13.496 جنيه.

سعر الريال السعودي مقاب الجنيه في البنك الأهلي المصري

الشراء: 13.423 جنيه

البيع: 13.496 جنيه

سجل البنك الأهلي المصري سعر شراء الريال السعودي عند 13.423 جنيه وسعر البيع عند 13.496 جنيه.

ميد بنك

الشراء: 13.416 جنيه

البيع: 13.495 جنيه

في ميد بنك، سجل الريال سعر الشراء عند 13.416 جنيه وسعر البيع عند 13.495 جنيه.

بنك قناة السويس

الشراء: 13.410 جنيه

البيع: 13.498 جنيه

في بنك قناة السويس، بلغ سعر شراء الريال السعودي 13.410 جنيه وسعر البيع 13.498 جنيه.

بنك البركة

الشراء: 13.401 جنيه

البيع: 13.496 جنيه

سجل بنك البركة سعر شراء الريال السعودي عند 13.401 جنيه وسعر البيع عند 13.496 جنيه.

كريدي أجريكول

الشراء: 13.400 جنيه

البيع: 13.490 جنيه

في كريدي أجريكول، كان سعر شراء الريال السعودي 13.400 جنيه وسعر البيع 13.490 جنيه.

بنك الكويت الوطني NBK

الشراء: 13.384 جنيه

البيع: 13.514 جنيه

في بنك الكويت الوطني NBK، بلغ سعر شراء الريال السعودي 13.384 جنيه وسعر البيع 13.514 جنيه.

بنك التنمية الصناعية

الشراء: 13.353 جنيه

البيع: 13.594 جنيه

سجل بنك التنمية الصناعية سعر شراء الريال السعودي عند 13.353 جنيه وسعر البيع عند 13.594 جنيه.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية

الشراء: 13.270 جنيه

البيع: 13.500 جنيه

في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، سجل الريال سعر الشراء عند 13.270 جنيه وسعر البيع عند 13.500 جنيه.

البنك العقاري المصري العربي

الشراء: 13.122 جنيه

البيع: 13.496 جنيه

في البنك العقاري المصري العربي، بلغ سعر شراء الريال السعودي 13.122 جنيه وسعر البيع 13.496 جنيه.

المصرف المتحد

الشراء: 13.022 جنيه

البيع: 13.493 جنيه

في المصرف المتحد، سجل الريال سعر الشراء عند 13.022 جنيه وسعر البيع عند 13.493 جنيه.