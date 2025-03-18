سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 18-3-2025

تشهد أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 18-3-2025 استقرارًا نسبيًا مع وجود اختلاف طفيف بين البنوك، نستعرض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنوك المصريةو كالتالي:
سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري - بنك QNB الأهلي
شراء: 13.491 جنيه
بيع: 13.519 جنيه
في بنك QNB الأهلي، يبلغ سعر شراء الريال السعودي 13.491 جنيه، بينما يبلغ سعر البيع 13.519 جنيه.
سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري - مصرف أبوظبي الإسلامي
شراء: 13.484 جنيه
بيع: 13.510 جنيه
في مصرف أبوظبي الإسلامي، سعر شراء الريال السعودي يصل إلى 13.484 جنيه، بينما يبلغ سعر البيع 13.510 جنيه.
سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري - اتش اس بي سي (HSBC)
شراء: 13.460 جنيه
بيع: 13.490 جنيه
يحدد بنك HSBC سعر شراء الريال السعودي بـ13.460 جنيه، بينما يبلغ سعر البيع 13.490 جنيه.
سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري - ميد بنك
شراء: 13.456 جنيه
بيع: 13.535 جنيه
في ميد بنك، يتم تحديد سعر شراء الريال السعودي بـ13.456 جنيه وسعر البيع 13.535 جنيه.
سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري - بنك التعمير والإسكان
شراء: 13.455 جنيه
بيع: 13.525 جنيه
في بنك التعمير والإسكان، يبلغ سعر شراء الريال السعودي 13.455 جنيه، بينما يبلغ سعر البيع 13.525 جنيه.
سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري - المصرف العربي الدولي
شراء: 13.452 جنيه
بيع: 13.481 جنيه
المصرف العربي الدولي يحدد سعر شراء الريال السعودي بـ13.452 جنيه وسعر البيع بـ13.481 جنيه،
سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري - البنك المركزي المصري
شراء: 13.450 جنيه
بيع: 13.486 جنيه
في البنك المركزي المصري، يتم تداول الريال السعودي بسعر شراء يبلغ 13.450 جنيه وسعر بيع 13.486 جنيه
سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري - البنك التجاري الدولي (CIB)
شراء: 13.431 جنيه
بيع: 13.483 جنيه
البنك التجاري الدولي يقدم سعر شراء الريال السعودي بـ13.431 جنيه، بينما يبلغ سعر البيع 13.483 جنيه
سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري - بنك مصر
شراء: 13.431 جنيه
بيع: 13.507 جنيه
في بنك مصر، يتم تحديد سعر شراء الريال السعودي بـ13.431 جنيه وسعر البيع بـ13.507 جنيه
سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري - بنك الإسكندرية
شراء: 13.427 جنيه
بيع: 13.483 جنيه
بنك الإسكندرية يقدم سعر شراء للريال السعودي بقيمة 13.427 جنيه وسعر بيع بقيمة 13.483 جنيه
سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري - البنك الأهلي المصري
شراء: 13.407 جنيه
بيع: 13.483 جنيه
في البنك الأهلي المصري، يتم شراء الريال السعودي بسعر 13.407 جنيه وبيعه بسعر 13.483 جنيه
سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري - بنك التنمية الصناعية
شراء: 13.353 جنيه
بيع: 13.602 جنيه
بنك التنمية الصناعية يقدم سعر شراء للريال السعودي 13.353 جنيه وسعر بيع 13.602 جنيه.