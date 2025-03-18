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سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 18-3-2025
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 18-3-2025

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه
محمد صبيح

تشهد أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 18-3-2025 استقرارًا نسبيًا مع وجود اختلاف طفيف بين البنوك، نستعرض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنوك المصريةو كالتالي:

سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري - بنك QNB الأهلي

شراء: 13.491 جنيه

بيع: 13.519 جنيه

في بنك QNB الأهلي، يبلغ سعر شراء الريال السعودي 13.491 جنيه، بينما يبلغ سعر البيع 13.519 جنيه.

سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري - مصرف أبوظبي الإسلامي

شراء: 13.484 جنيه

بيع: 13.510 جنيه

في مصرف أبوظبي الإسلامي، سعر شراء الريال السعودي يصل إلى 13.484 جنيه، بينما يبلغ سعر البيع 13.510 جنيه.

سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري - اتش اس بي سي (HSBC)

شراء: 13.460 جنيه

بيع: 13.490 جنيه

يحدد بنك HSBC سعر شراء الريال السعودي بـ13.460 جنيه، بينما يبلغ سعر البيع 13.490 جنيه.

سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري - ميد بنك

شراء: 13.456 جنيه

بيع: 13.535 جنيه

في ميد بنك، يتم تحديد سعر شراء الريال السعودي بـ13.456 جنيه وسعر البيع 13.535 جنيه.

سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري - بنك التعمير والإسكان

شراء: 13.455 جنيه

بيع: 13.525 جنيه

في بنك التعمير والإسكان، يبلغ سعر شراء الريال السعودي 13.455 جنيه، بينما يبلغ سعر البيع 13.525 جنيه.

سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري - المصرف العربي الدولي

شراء: 13.452 جنيه

بيع: 13.481 جنيه

المصرف العربي الدولي يحدد سعر شراء الريال السعودي بـ13.452 جنيه وسعر البيع بـ13.481 جنيه،

سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري - البنك المركزي المصري

شراء: 13.450 جنيه

بيع: 13.486 جنيه

في البنك المركزي المصري، يتم تداول الريال السعودي بسعر شراء يبلغ 13.450 جنيه وسعر بيع 13.486 جنيه

سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري - البنك التجاري الدولي (CIB)

شراء: 13.431 جنيه

بيع: 13.483 جنيه

البنك التجاري الدولي يقدم سعر شراء الريال السعودي بـ13.431 جنيه، بينما يبلغ سعر البيع 13.483 جنيه

سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري - بنك مصر

شراء: 13.431 جنيه

بيع: 13.507 جنيه

في بنك مصر، يتم تحديد سعر شراء الريال السعودي بـ13.431 جنيه وسعر البيع بـ13.507 جنيه

سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري - بنك الإسكندرية

شراء: 13.427 جنيه

بيع: 13.483 جنيه

بنك الإسكندرية يقدم سعر شراء للريال السعودي بقيمة 13.427 جنيه وسعر بيع بقيمة 13.483 جنيه

سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري - البنك الأهلي المصري

شراء: 13.407 جنيه

بيع: 13.483 جنيه

في البنك الأهلي المصري، يتم شراء الريال السعودي بسعر 13.407 جنيه وبيعه بسعر 13.483 جنيه

سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري - بنك التنمية الصناعية

شراء: 13.353 جنيه

بيع: 13.602 جنيه

بنك التنمية الصناعية يقدم سعر شراء للريال السعودي 13.353 جنيه وسعر بيع 13.602 جنيه.

مقابل الجنيه المصري الريال السعودي مقابل الجنيه سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري بنك QNB الأهلي سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري مصرف أبوظبي الإسلامي سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اتش اس بي سي HSBC سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري ميد بنك

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