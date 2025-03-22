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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

هل يمكن لـ الناتو تعويض الدور الأمريكى بقوة أوروبية؟ أبو الهول يوضح

الناتو
الناتو
محمد القاضي

قال أشرف أبو الهول، مدير تحرير جريدة الأهرام، إنه يكاد يكون من المستحيل تعويض الوجود الأمريكي في الناتو، بقوة أوروبية خلال عشر سنوات.

وأضاف “أبو الهول” خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هشام عبد التواب، عبر قناة Extra news، أن فارق التكنولوجيا العسكرية بين أمريكا وأوروبا نفسها لا يقل عن عقد كامل، لافتا إلى أن الطائرات الأمريكية لكي تستطيع أوروبا تصميم وتصنيع وتشغيل طائرات عسكرية مماثلة، فهي تحتاج إلى سنوات طويلة.

وأوضح أن اليوم توجد رسالة من الرئيس ترامب للأوروبيين بالإعلان عن تصنيع الطائرة التي ستكون ذات قدرات شبحية وسرعة خارقة يمكنها إطلاق مسيرات وأن تقوم برسائل عديدة، فهذه رسالة أن أوروبا بالكامل إذا أرادت تصنع مثل هذه الطائرة فسوف تحتاج إلى سنوات طويلة.


 

الناتو روسيا أمريكا

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