كنز للقلب والسكر والضغط..ماذا يحدث للجسم عند تناول 3 تمرات يوميًا

فوائد التمر، التمر من أهم الوجبات المفضلة لدي المسلمون، فقد يعد التمر من الأطعمة الأساسية التي يفضلها الكثيرون خلال شهر رمضان، لكن هل تعلم ما الذي يحدث لجسمك عند تناول 3 تمرات فقط يوميًا؟مفاجئة صحية لتأثيرة على القلب والسكر والضغط.

فوائد التمر للقلب والسكر والضغط

إليك أبرز الفوائد الصحية لتنال 3 تمرات يوميا التي قد تكون مفاجأة لك.

التمر مصدر غني بالعناصر الغذائية الأساسية

تشير دراسة نشرت في مجلة الكيمياء الزراعية والغذائية، إلى أن التمر يحتوي على مضادات الأكسدة التي بدورها أن تحمي الخلايا من التلف الناتج عن الجذور الحرة.

وعلى الرغم من حجم التمر الصغير، إلا أنه يحتوي على قيمة غذائية عالية، فهو غني بالبوتاسيوم، المغنيسيوم، فيتامين B6 والألياف، ما يعزز صحتك العامة.

تأثيرات إيجابية على القلب والسكر والضغط..ماذا يحدث للجسم عند تناول 3 تمرات يوميًا

التمر يحسين صحة الجهاز الهضمي

يعتبر التمر من الأطعمة التي تدعم صحة الجهاز الهضمي بشكل فعال. بفضل احتوائه على الألياف الطبيعية، يعمل التمر كمليّن طبيعي يساعد على تحسين حركة الأمعاء وتسهيل الهضم، مما يقلل من فرص الإصابة بالإمساك. وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة التغذية، فإن تناول التمر يعزز من انتظام حركة الأمعاء ويزيد من شعور الشبع.

التمر يساعد على زيادة مستوى الطاقة

إذا كنت بحاجة إلى دفعة طاقة طبيعية، فإن التمر هو الخيار المثالي. بفضل محتواه من الكربوهيدرات والسكريات الطبيعية مثل الجلوكوز والفركتوز، يعد التمر مصدرًا فوريًا للطاقة المستدامة. تشير الدراسات، مثل تلك التي نشرت في مجلة الجمعية الدولية للتغذية الرياضية، إلى أن تناول التمر قبل التمرين يساعد في تحسين الأداء البدني وزيادة القدرة على التحمل.

التمر يدعم صحة القلب

صحة القلب هي أساس الصحة العامة، ويؤدي التمر دورًا مهمًا في تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية. أظهرت الدراسات أن التمر قد يساعد في خفض مستويات الكوليسترول ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب. وفقًا لدراسة نشرت في مجلة الكيمياء الزراعية والغذائية، فإن مضادات الأكسدة في التمر تساعد على تقليل أكسدة الكوليسترول الضار (LDL)، ما يساهم في الوقاية من تراكم اللويحات في الشرايين.

هل تعلم أن التمر يساعد فى تنظيم مستويات السكر في الدم؟

على عكس ما يعتقده البعض، يمكن لمرضى السكري تناول التمر باعتدال. التمر يحتوي على مؤشر جلايسيمي منخفض، مما يعني أنه يُمتص بشكل بطيء ويُحدث ارتفاعًا تدريجيًا في مستويات السكر في الدم. وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة الأغذية الطبية، فإن إدراج التمر في النظام الغذائي لمرضى السكري قد يساعد في تحسين التحكم في مستويات السكر في الدم، بالإضافة إلى تحسين مستويات الدهون.

التمر يساعد فى الحماية من السرطان

تناول 3 تمرات يوميًا يساهم في تعزيز صحة الجهاز الهضمي وحمايته من البكتيريا الضارة. كما يعزز نمو البكتيريا الجيدة التي تحمي الجسم من نمو الخلايا السرطانية، خصوصًا في القولون. بذلك، يساهم التمر في تقليل خطر الإصابة بسرطان القولون.